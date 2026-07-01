Điểm 10 môn Sinh học thi tốt nghiệp: TP.HCM dẫn đầu, Nghệ An bứt phá lên thứ hai

(VTC News) -

Dưới đây là top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thí sinh đạt điểm 10 thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học:

STT Tỉnh thành Số điểm 10 1 TP.HCM 45 2 Nghệ An 11 3 Hà Nội 9 4 Bắc Ninh 8 5 Hải Phòng 5 6 Ninh Bình 5 7 Thanh Hóa 5 8 Tuyên Quang 4 9 Phú Thọ 4 10 Đồng Tháp 4

Cụ thể, dẫn đầu bảng danh sách điểm 10 môn Sinh học là TP.HCM vượt trội hoàn toàn với 45 thí sinh. Các vị trí tiếp theo thuộc về Nghệ An (11) và Hà Nội (9) lần lượt chiếm lĩnh vị trí thứ hai và thứ ba. Các địa phương còn lại trong top 10: Bắc Ninh (8), Hải Phòng (5), Ninh Bình (5), Thanh Hóa (5), Tuyên Quang (4), Phú Thọ (4) và Đồng Tháp (4).

Năm nay, TP.HCM vẫn giữ vững ngôi vương, số lượng điểm 10 tăng mạnh từ 20 thí sinh (năm 2025) lên 45 thí sinh (năm 2026). Một số địa phương cải thiện rõ rệt vị trí, ví dụ như Nghệ An từ ngoài top 10 vươn lên vị trí thứ hai với 11 điểm 10.

Các tỉnh như Phú Thọ, Đồng Tháp, Ninh Bình, Bắc Ninh vẫn giữ vững vị thế trong nhóm top 10 có nhiều điểm 10 nhất trong cả hai năm, cho thấy nền tảng đào tạo môn Sinh học ổn định tại các địa phương này.

Nhìn chung, số lượng điểm 10 tại các địa phương dẫn đầu có xu hướng gia tăng đáng kể, phản ánh sự phân hóa và nỗ lực đạt kết quả xuất sắc của thí sinh ở môn Sinh học trong kỳ thi năm 2026 so với năm trước đó.

Phổ điểm môn Sinh học năm 2026 có điểm trung bình đạt 5,84, tăng nhẹ so với mức 5,78 của năm 2025, trong khi điểm trung vị giữ nguyên ở 5,75. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm còn 31,43%, đồng thời tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng lên 26,07%.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.