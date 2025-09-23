Dấu ấn doanh nghiệp Việt sau dự án mái vòm thép quy mô lớn nhất thế giới

(VTC News) -

Thi công thần tốc

Ngay khi được hoàn thành bởi loạt doanh nghiệp Việt, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 thế giới mà còn bởi nhiều kỳ tích như: thời gian hoàn thành "thần tốc" chỉ 10,5 tháng; Mái vòm Kim Quy ghi dấu kỷ lục thế giới với 24.000 tấn thép, sai số tính bằng milimet và thời gian thi công chỉ trong 5 tháng.

Với diện tích lên đến hơn 90 ha, đây cũng là một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất trên thế giới, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại và văn hóa của cả nước. Tòa nhà chính bao gồm 9 phân khu với tổng diện tích mặt sàn lên đến hơn 130.000 m², mang hình tượng Thần Kim Quy, biểu tượng lịch sử văn hóa, thể hiện bản lĩnh trường tồn của người Việt.

Đáng chú ý, để làm nên điều phi thường này, Vingroup với vai trò “trung tâm điều phối” một cỗ máy khổng lồ gồm các doanh nghiệp Việt như ATAD, QH Plus hay Đại Dũng đã trở thành “cánh tay” chuyên môn, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh thần tốc.

Thực tế, QH Plus, ATAD hay Đại Dũng không phải là những cái tên xa lạ tại Việt Nam, thậm chí là trên thế giới. QH Plus từng gây tiếng vang khi đảm nhiệm toàn bộ kết cấu thép cho Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam, đồng thời tham gia dự án Nhà máy VinFast cùng nhiều dự án Vinhomes.

ATAD cũng đã hoàn thành hơn 4.000 công trình kết cấu thép tại hơn 60 quốc gia, thực hiện hơn 30.000 tấn kết cấu thép tại dự án VinFast Hải Phòng. Trong khi đó, Đại Dũng từng là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho 2 sân vận động tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

Hệ thống mái vòm thép 24.000 tấn của nhà triển lãm Kim Quy gây ấn tượng với nhiều du khách.

Để xây dựng vòm thép lớn nhất hành tinh tại Nhà triển lãm Kim Quy, ATAD được giao 2 trong số 9 sảnh, chiếm 20% tổng khối lượng thép của công trình. Ngay lập tức ATAD huy động 8 nhà máy vào cuộc để sản xuất ống thép khổ lớn cho công trình. Với 112 ngày thi công, ngày 25/4/2025, ATAD là đơn vị kết cấu thép hoàn thành đầu tiên, mở đầu cho những cột mốc tiến độ thần tốc của dự án.

Chia sẻ lại hành trình này, ông Đỗ Đức Trung - Giám đốc Kinh doanh Công ty Kết cấu thép ATAD - kể lại, ngày 2/9/2024, ông nhận cuộc gọi của Vingroup thông báo về việc tham gia dự án mái vòm thép nhà triển lãm Kim Quy. Ngay sau đó, ông bắt đầu huy động toàn bộ nhân sự cho kế hoạch thi công. Theo tính toán thông thường, với khối lượng khoảng 24.000 tấn thép, thời gian hoàn thành có thể kéo dài 1,5 - 2 năm. Tuy nhiên, yêu cầu từ chủ đầu tư Vingroup là phải hoàn thành trong vòng 10 tháng.

“10 tháng là toàn dự án. Riêng mái vòm thép thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 5 tháng, do phải xong phần móng mới có thể lắp đặt. Vòm thép cũng phải hoàn thiện trước 25/4/2025 để có thể lắp đặt mái và các hạng mục khác. Đấy là một sự khủng khiếp về tiến độ”, ông Trung nhớ lại.

Theo yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ đầu tư, đội ngũ giám sát được cử tới từng nhà máy để kiểm soát chất lượng của từng cấu kiện.

“Module do nhà máy này sản xuất phải ăn khớp với module tiếp nối của một nhà máy khác. Dàn thép ống có khẩu độ rất lớn nhưng khi khớp nối với nhau, sai số cho phép chỉ tính bằng milimet và không có thời gian cho từng sai số dù nhỏ nhất. Phải "một đập ăn ngay", không có cơ hội làm lại”, ông Trung lý giải.

Cùng thi công với ATAD còn có QH Plus và Đại Dũng. Trong đó, công ty QH Plus đảm nhiệm thi công 3 sảnh, với tổng khối lượng thép tương đương ATAD.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus cho biết, thời điểm đó, công ty đang triển khai gần 20 dự án cả trong và ngoài nước, nhưng vẫn huy động 500 nhân sự sản xuất tập trung gia công thép ống tại nhà máy. Cùng với đó là 150 cán bộ, kỹ sư túc trực trên công trường, bởi xác định đây là “ưu tiên số 1”.

Với đặc thù thi công trên cao, vị trí cao nhất lên tới 56m, hệ thống cẩu lớn từ 350 - 500 tấn được huy động tối đa. Cuối năm vốn là cao điểm xây dựng trên cả nước nhưng nhờ mạng lưới nhà cung cấp lâu năm, các nhà thầu đã gom được gần như toàn bộ lực lượng miền Bắc dồn về Cổ Loa.

Giai đoạn cao điểm, trên công trình dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia có tới 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc. Hàng trăm nhà thầu được huy động. Số lượng máy móc lên tới hàng nghìn. Nhờ đó, dự án đã về đích đúng kế hoạch, chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình quy mô tương đương là 36 tháng.

Với Đại Dũng, đây không phải lần đầu tập đoàn này đối mặt với cuộc đua tốc độ. Năm 2017, tại Qatar, dự án sân Lusail - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 gặp sự cố, nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn thiện được các cấu kiện. Đại Dũng được gọi vào “phút 89”, phải vượt qua hàng loạt vòng thẩm định nhà máy, phương án sản xuất, năng lực thi công. Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đại Dũng - cho biết, công ty nhận được lời mời tham gia mái vòm với yêu cầu chỉ có 5 tháng để thi công.

Ông Dũng cho biết, ngay từ khâu thiết kế, mái vòm thép đã được coi là một bài toán “siêu khó”. Không chỉ bởi kích thước khổng lồ cả về đường kính lẫn chiều cao mà còn vì ba lần thay đổi kiến trúc trong quá trình thi công, buộc đội ngũ kỹ sư phải liên tục điều chỉnh phương án kết cấu.

Thời gian để chốt giải pháp cuối cùng chỉ còn 1,5 tháng, trong khi với các dự án tương tự, riêng giai đoạn thiết kế kết cấu có thể mất gần 1 năm.

Kế hoạch tổng lực lập tức được Đại Dũng triển khai với hơn 1.000 công nhân, kỹ sư chia làm 3 ca, làm việc 24/24. Trên công trường, cẩu siêu trọng 500 tấn không ngừng nâng hạ. Hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao lần lượt ăn khớp, dưới sự giám sát của công nghệ quét laser 3D. Đặc biệt, toàn bộ thép đều được sản xuất tại Việt Nam.

Những ngày mưa trắng trời, công nhân vẫn khoan hàn dưới tấm bạt ướt sũng. Có hôm gió mạnh, việc cẩu lắp phải tạm dừng, nhưng các đội kỹ thuật vẫn họp khẩn ngay tại hiện trường để điều chỉnh tiến độ.

“Hàng trăm kỹ sư Đại Dũng làm việc ngày đêm trong các phòng thiết kế, mô phỏng kết cấu bằng phần mềm 3D tiên tiến, tính toán liên tục các phương án chịu lực, độ võng, phản ứng trước gió bão và động đất. Tất cả đều hiểu mình đang làm nên một phần lịch sử”, ông Dũng kể lại.

Vingroup - vị nhạc trưởng tài ba

Để đạt được tiến độ thi công thần tốc và kết quả kỳ tích vượt mong đợi, ngoài sự nỗ lực của các doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Đông Nam Á, còn phải nhắc đến Tập đoàn Vingroup - đơn vị giữ vai trò như một “nhạc trưởng” quyết liệt, khoa học và sát sao, đã đưa dự án đã về đích đúng kế hoạch, chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình quy mô tương đương là 36 tháng.

Vingroup với vai trò tổng chỉ huy đã làm nên kỳ tích lớn.

Chia sẻ về vị "nhạc trưởng" này, ông Đỗ Đức Trung nhận xét, hiếm có chủ đầu tư nào vừa quyết liệt vừa tỉ mỉ như vậy. Mọi phương án từ thiết kế đến thi công đều được lập kế hoạch chi tiết, báo cáo mỗi ngày 2 lần để kiểm soát từng mốc tiến độ. Nếu gặp mưa gió, họ lập tức điều chỉnh kế hoạch ngay tại hiện trường, không để lãng phí dù chỉ là một phút.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus, lại ấn tượng với quy trình làm việc “một chạm” của Vingroup: vừa nảy sinh vướng mắc, giải pháp sẽ tới ngay - nhanh, gọn và hiệu quả.

“Đây là lợi thế ít chủ đầu tư hay tổng thầu có được. 'Kỳ tích Cổ Loa’ mang dấu ấn lớn của Vingroup”, ông Huân đúc kết.

Cũng theo ông Huân, việc được Vingroup chọn mặt gửi vàng thi công những dự án tầm cỡ như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hay trước đó là Landmark 81, Nhà máy VinFast, là cơ hội để công ty ông nói riêng và doanh nghiệp nội nói chung chứng minh năng lực tổ chức, quản trị và công nghệ.

"Chúng tôi có thể nhờ đó mà tự tin bước ra thế giới, thực hiện những dự án phức tạp và yêu cầu cao hơn”, vị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus tiết lộ.