Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 25/4 đến 1/5

Từ ngày 25/4 đến 1/5, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 5 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Nguyễn Văn Tuấn trong bài viết “Cha ung thư, chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm”

- Em Nguyễn Đức Duy trong bài viết “Đôi mắt sưng đỏ của thiếu niên 15 tuổi mồ côi và câu hỏi nghiệt ngã 'Ngày mai ăn gì'”

- Em Lê Tiến Dũng trong bài viết “Mẹ chưa lành vết mổ vẫn nhịn ăn, cha xe ôm định bán 'cần câu cơm' cứu con”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 25/4 đến 1/5 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.