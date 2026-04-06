Cưỡng đoạt tiền của CSGT, TikToker Lê Việt Hùng lĩnh 7,5 năm tù

Ngày 6/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Việt Hùng (sinh năm 1987, thường trú tại phường Kỳ Lừa), Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1991, thường trú tại phường Đông Kinh).

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú, thừa nhận đã giúp Lê Việt Hùng nhận tiền do cưỡng đoạt từ người khác. Ngay sau đó, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc.

Lê Việt Hùng tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, Vũ quen Hùng từ năm 2015 qua nhóm “Nhiếp ảnh Lạng Sơn”. Vũ từng công tác trong lực lượng CSGT nên có mối quan hệ với một số cán bộ.

Từ tháng 1-4/2025, một số cán bộ thuộc lực lượng CSGT ở Hà Nội bị Hùng quay video, đăng lên mạng xã hội hoặc bị tố cáo vi phạm quy trình công tác. Những người này nhờ Vũ đứng ra liên hệ với Hùng để xin gỡ bài, rút đơn tố cáo.

Vũ sau đó sắp xếp để các cán bộ gặp Hùng. Hùng đưa ra điều kiện phải “cúng dường” tại một ngôi chùa ở Myanmar với mức 20 triệu đồng/ngày. Người liên quan có thể trực tiếp sang Myanmar lấy hóa đơn, hoặc chuyển tiền qua tài khoản của Vũ để chuyển tiếp cho Hùng, kèm nội dung “cúng dường chùa Myanmar”.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1-4/2025, Hùng và Vũ 3 lần cưỡng đoạt của 5 bị hại tổng 240 triệu đồng. Mở rộng điều tra cho thấy, tháng 7/2023, Hùng từng chiếm đoạt thêm 14,5 triệu đồng của một nạn nhân. Tổng cộng, Hùng đã cưỡng đoạt 6 bị hại với số tiền 254,5 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Lê Việt Hùng và đồng phạm.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7,5 năm tù, buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Trước đó, Lê Việt Hùng thường xuyên đăng tải các video lên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nội dung các video chủ yếu liên quan đến giao thông và những cuộc đối thoại với lực lượng CSGT tại các chốt kiểm tra trên địa bàn Hà Nội và các khu vực khác.

Với những hành vi như quay phim, chụp ảnh lực lượng công an thi hành công vụ, các video của Hùng thu hút lượng lớn người theo dõi trên TikTok và tạo ra các cuộc tranh luận về quyền tự do cá nhân và quyền lực của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, TikToker này liên tục cản trở quá trình kiểm tra và gây khó khăn cho công tác thi hành công vụ của cảnh sát.