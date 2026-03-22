Cúi đầu lướt smartphone, cột sống cổ đang phải 'cõng' vật nặng 27kg

Nhập viện vì đau cổ, tê tay kéo dài

Bệnh nhân N.T.T.H (37 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) nhập Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, thường xuyên đau đầu. Trước đó, chị còn xuất hiện tê bì hai cẳng tay và bàn tay, đặc biệt vào ban đêm, khiến mất ngủ và cơ thể mệt mỏi.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân có dấu hiệu điển hình của hội chứng “cổ rùa” và chỉ định điều trị bằng vật lý trị liệu. Sau hai đợt điều trị, tình trạng đau mỏi và tê bì của bệnh nhân giảm rõ rệt, giấc ngủ cải thiện.

Bệnh nhân mắc hội chứng cổ rùa được thăm khám tại Bệnh viện 19-8 (Ảnh: Vietnamnet)

Tương tự, anh T.V.M (29 tuổi, lập trình viên) cũng phải đi khám sau nhiều tháng làm việc liên tục trước máy tính. Ban đầu chỉ là cảm giác mỏi cổ nhẹ, nhưng sau đó chuyển sang đau lan xuống vai và cánh tay, kèm theo chóng mặt khi thay đổi tư thế.

“Tôi thường xuyên cúi đầu nhìn laptop và điện thoại, có ngày làm việc 6-7 tiếng. Khi bị mệt mỏi thì tôi chỉ nghĩ là mệt thông thường nên chủ quan, đến khi đau tăng mới đi khám”, anh M chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp của anh M đến khám muộn khi các cơ vùng cổ đã bị căng kéo kéo dài, việc điều trị vì thế cũng mất nhiều thời gian hơn.

Mất thẩm mỹ, thoái hóa và tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm

Chị Lê Thị Thanh Hoa, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, trong thời đại công nghệ, khi phần lớn công việc, học tập và giải trí đều gắn liền với điện thoại và máy tính, nhiều người vô tình duy trì tư thế cúi đầu trong thời gian dài.

Thói quen tưởng chừng vô hại này lại có thể dẫn đến hội chứng cổ rùa - tình trạng đầu đưa ra trước quá mức so với thân, làm mất đường cong sinh lý của cột sống cổ. Tư thế này khiến các cơ vùng cổ - vai - gáy luôn trong trạng thái căng kéo.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, số ca mắc hội chứng “cổ rùa” đang tăng nhanh trong thời gian gần đây. Không ít bệnh nhân đến khám khi tình trạng đã nặng, gây khó khăn cho quá trình phục hồi.

Các nghiên cứu cho thấy, ở tư thế bình thường, đầu nặng khoảng 5kg. Tuy nhiên, khi cúi đầu 15 độ, áp lực lên cột sống cổ có thể tăng lên khoảng 12 - 15kg. Nếu cúi tới 60 độ - tư thế phổ biến khi dùng smartphone, áp lực có thể lên tới 27kg.

Không chỉ vậy, cứ mỗi 2,5cm đầu nhô ra phía trước, cột sống cổ phải chịu thêm khoảng 4,5kg. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người đang “đeo” một ba lô nặng trên cổ suốt nhiều giờ mỗi ngày mà không nhận ra.

PGS.TS.BS Nguyễn Lê Bảo Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) cho biết, nếu không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, hội chứng “cổ rùa” có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Trước hết, tư thế sai kéo dài sẽ làm thay đổi đường cong sinh lý của cột sống cổ, dẫn đến thoái hóa, gai cột sống và tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm, đặc biệt ở các đốt sống C5 - C7.

Người bệnh có thể bị đau mỏi mạn tính vùng cổ, vai và lưng trên, cổ cứng, khó xoay hoặc nghiêng đầu. Ngoài ra, tình trạng chèn ép rễ thần kinh và tủy sống còn gây tê bì tay, đau đầu, chóng mặt do tuần hoàn máu lên não kém.

Một số trường hợp nặng còn ảnh hưởng đến chức năng hô hấp khi lồng ngực bị chèn ép, làm giảm khả năng giãn nở của phổi.

Không chỉ tác động đến sức khỏe, hội chứng này còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ với dáng gù, vai tròn, đầu chúi về phía trước, khiến người bệnh mất tự tin khi giao tiếp.

Đáng lo ngại, ở trẻ em và thanh thiếu niên, nếu tư thế sai kéo dài và không được điều chỉnh trước tuổi 15, nguy cơ gù hoặc vẹo cột sống khi trưởng thành sẽ rất khó khắc phục.

PGS Tiến, cho biết việc duy trì áp lực lớn lên cột sống cổ trong thời gian dài sẽ khiến các cơ bị quá tải, đẩy nhanh quá trình thoái hóa đĩa đệm và biến dạng cấu trúc cột sống.

Theo bác sĩ, hội chứng “cổ rùa” không chỉ đơn thuần là vấn đề tư thế mà còn là lời cảnh báo của cơ thể về những tổn thương đang tích tụ.

Để phòng tránh, người dân cần hạn chế cúi đầu trong thời gian dài, điều chỉnh tư thế khi làm việc, giữ màn hình ngang tầm mắt, nghỉ giải lao sau mỗi 30 - 45 phút và tăng cường vận động, tập luyện các bài tập cho cổ - vai - gáy.

“Đừng chủ quan với những cơn đau cổ vai gáy kéo dài. Việc phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cột sống lâu dài”, chuyên gia khuyến cáo.