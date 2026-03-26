Cục Hàng không đề xuất phụ thu nhiên liệu bay nội địa, giá vé có thể tăng từ tháng 4

Cục Hàng không Việt Nam vừa có buổi làm việc với các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không, các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để trực tiếp thảo luận, thống nhất hành động trong bối cảnh hiện tại.

Cục Hàng không cho biết, với diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, giá MOPS Jet A-1 bình quân tháng 3 có thể xoay quanh 190-200USD/thùng (ngày 24/3/2026, giá Jet A-1 lên tới 234,34 USD/thùng).

Chi phí lọc dầu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và sự khan hiếm cục bộ khi các nhà máy lọc dầu khu vực cắt giảm công suất, khiến tổng chi phí cho nhiên liệu hàng không tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao.

“Hiện các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không cam kết đáp ứng được cho hoạt động khai thác đến trung tuần tháng 4/2026. Sau thời điểm này lượng nhiên liệu Jet A-1 chưa thể bảo đảm và nhiều khả năng sẽ phải nhập/mua với giá giá spot (giao dịch tại thời điểm/ giao ngay) rất cao”, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không cho biết.

Theo Cục Hàng không, với khả năng duy trì cung ứng nhiên liệu như nêu trên, việc điều hành khai thác vận tải hàng không từ nay đến giữa tháng 4/2026 được duy trì, cơ bản vẫn đáp ứng các quy định về hàng không và phù hợp với điều kiện thực tế đội tàu bay, hạ tầng. Cơ bản các hãng hàng không đang duy trì hoạt động khai thác với mạng đường bay và tần suất theo lịch bay mùa Đông 2025/2026, chưa có sự điều chỉnh giảm.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2026, để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet-A1 tăng, các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện điều chỉnh mạng đường bay và tải cung ứng phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh.

Nhiều hãng hàng không trong nước tính toán giảm chuyến bay do giá nhiên liệu tăng cao và khan hiếm.

Theo báo cáo, hãng hàng không Việt Nam sẽ cân đối nguồn lực và đặt mục tiêu bảo đảm hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa trục chính Hà Nội- Đà Nẵng- Sài Gòn, duy trì trên các đường bay để phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội.

Với đường bay quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam cố gắng để giữ tối đa lịch sử khai thác và duy trì hiện diện trên các thị trường trọng điểm. Dù vậy, hiện một số hãng hàng có kế hoạch hoặc chính thức điều chỉnh mạng bay với việc giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ hoặc hệ số sử dụng ghế/tải thấp - thường vào khung giờ đêm, thấp điểm và trên các đường bay ngách, đường bay không bù đắp được chi phí khai thác .

“Các hãng hàng không Việt Nam đang cố gắng duy trì mức giá vé nội địa ổn định trong giai đoạn tháng 3/2026 với nhiều mức giá linh hoạt, mức giá thấp nhất đến cao nhất bằng khoảng 10% đến 100% mức giá tối đa quy định. Thậm chí, do vào mùa thấp điểm nên giai đoạn từ 28/2 đến 19/3, mặt bằng giá có phần giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó với sự sụt giảm điểm % tỷ trọng của phân khúc giá cao và tăng trưởng điểm % tỷ trọng ở phân khúc giá trung bình, đặc biệt là phân khúc giá thấp”, ông Dũng thông tin.

Cụ thể, đối với đường bay Hà Nội- Sài Gòn- Hà Nội, giai đoạn từ 28/2 đến 19/3/2026, tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá thấp chiếm 81% (tăng 38 điểm % so với giai đoạn 1/2 đến 27/2/2026); tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá cao chiếm 6% (giảm 38 điểm % so với giai đoạn 1/2/2026 đến 27/2/2026).

Trên các đường bay quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam đã có kế hoạch hoặc chính thức triển khai việc phụ thu nhiên liệu trên các đường bay và cung cấp thông tin đến khách hàng. Theo thông tin khảo sát với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026.

"Với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35-40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá Jet A-1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng cao gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không. Vì vậy các hãng hàng không đều có kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4/2026", Đại diện Cục Hàng không nhận định.

Đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, bảo đảm ổn định hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt nam đề xuất phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (trong 3 tháng).

Cục Hàng không cũng đề xuất phụ thu với khách hàng khi giá nhiên liệu bay tăng.

Theo đó, mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.

Theo đó, nếu mức giá nhiên liệu Jet A-1 tăng đến 100 USD/ thùng, mức giá tăng cao nhất cho đường bay trên 1200 km là 43.000, mức giá phụ thu cao nhất khi giá nhiên liệu lên đến 250 USD/ thùng, mức phụ thu có thể lên đến 680.000 đồng/người.

Cục Hàng không đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gồm Tổng công ty Cảng hàng không - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay, Công ty Cảng HKQT Phú Quốc để xây dựng các chính sách hỗ trợ giảm giá phù hợp, bảo đảm cân đối hài hòa hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

"Cục Hàng không cũng đề xuất cơ quan chức năng xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A-1.

Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay Jet A-1 để giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền khi phải ứng nộp thuế VAT trước rồi mới thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo kỳ", ông Dũng cho biết