Công trường Vành đai 2 TP.HCM vắng lặng sau 3 tháng tái khởi động

Sau thời gian dài đình trệ, dự án Vành đai 2 TP.HCM (đoạn Phạm Văn Đồng – nút giao Gò Dưa, Quốc lộ 1) được kỳ vọng sớm tái khởi động để hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm áp lực nội đô. Tuy nhiên, ghi nhận sau gần 3 tháng tái khởi công, công trường vẫn “án binh bất động”.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại đoạn 3 dài khoảng 2,7 km, không khí công trường khá đìu hiu, thiếu vắng công nhân và máy móc.
Nhiều vật liệu xây dựng, thiết bị thi công nằm ngổn ngang, phơi mưa nắng sau nhiều năm dự án bị đình trệ.
Dự án Vành đai 2 TP.HCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài hơn 64 km. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối liên vùng và giảm áp lực cho khu vực nội đô.
Theo ghi nhận, khu vực nút giao với đường Phạm Văn Đồng (địa bàn TP Thủ Đức cũ) vẫn còn hàng chục hộ dân chưa di dời, khiến công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn tất.
Đây là nút giao được thiết kế với hệ thống cầu vượt nhiều nhánh nhằm tăng khả năng kết nối. Cầu vượt chính trên tuyến Vành đai 2 có bề rộng 12,5–19,5 m, liên thông các trục Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và khu vực Rạch Ngang.
Ghi nhận tại đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái), thi công diễn ra khẩn trương với nhiều máy móc, công nhân làm việc liên tục. Trong khi đó, tại đoạn 3, công trường vắng lặng, hầu như không có hoạt động thi công.
Không khí thi công tại đoạn 1 diễn ra khẩn trương.
Đoạn 1 dài khoảng 3,6 km, tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỷ đồng. Gói thầu gồm hai tuyến đường song hành, mỗi bên rộng 18 m (3 làn xe), cùng các hạng mục như nhánh cầu Đường Xuồng và nút giao Bình Thái dạng hoa thị hoàn chỉnh.
Đoạn 1 có tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi 47,66 ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận mặt bằng từ 396/888 trường hợp, tương ứng khoảng 36,5 ha, đạt tỷ lệ khoảng 76,6%.
Đối với đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng), tổng diện tích cần thu hồi là 13,49 ha. Đến nay, đã bàn giao 170/262 trường hợp, đạt khoảng 78%.
Công tác bàn giao mặt bằng được triển khai theo các mốc từ tháng 3 đến tháng 5/2026, phục vụ thi công các hạng mục chính như cầu Rạch Ngang và nút giao Vành đai 2 – Phạm Văn Đồng. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, khu vực gần nút giao Bình Thái, đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.
Đoạn 2 dài khoảng 2,45 km, được đầu tư xây dựng hai tuyến đường song hành, cùng các hạng mục như nhánh cầu Rạch Ngang và nút giao khác mức 3 tầng với đường Phạm Văn Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 4.540 tỷ đồng.
Trước đó, chiều 17/3, trong chuyến kiểm tra hiện trường dự án Vành đai 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo chỉ đạo, trong tháng 3 phải hoàn tất công tác thẩm định giá, ký quyết định giao đất để phục vụ triển khai dự án.