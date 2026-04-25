Công nghệ 25/4: Lan tỏa tự hào dân tộc bằng ảnh đại diện Zalo AI

Zalo khởi động chiến dịch "Tự hào non sông"

Chiến dịch "Tự hào non sông" diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5 trên nền tảng Zalo, mang đến cho người dùng những trải nghiệm gần gũi để thể hiện tình yêu đất nước. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoạt động nổi bật là tính năng tạo ảnh đại diện AI, cho phép người dùng "hóa thân" trong màu áo cờ đỏ sao vàng và xuất hiện giữa các danh lam thắng cảnh tiêu biểu như Hồ Gươm, vịnh Hạ Long, ruộng bậc thang, hay những công trình hiện đại như Landmark 81, cầu Ba Son. Công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp mỗi bức ảnh trở thành câu chuyện cá nhân gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Song song đó, Zalo triển khai bộ giao diện cuộc gọi với chủ đề "Tự hào non sông". Từ ngày 24/4 đến 27/4, giao diện gợi nhắc chiều sâu văn hóa với Đền Hùng, Hồ Gươm; từ 28/4 đến 3/5, hình ảnh hiện đại như Chợ Bến Thành, cầu Ba Son xuất hiện, biến mỗi cuộc gọi thành một điểm chạm cảm xúc về đất nước.

DeepSeek ra mắt AI V4 với khả năng suy luận vượt trội

DeepSeek vừa công bố hai mô hình AI mới mang tên V4 Pro và V4 Flash, đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn một năm kể từ khi ứng dụng của hãng trở thành hiện tượng trên App Store. Điểm nổi bật của thế hệ này là khả năng xử lý ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, giúp các cuộc trò chuyện dài trở nên mạch lạc và nhất quán hơn.

Theo DeepSeek, V4 Pro sở hữu năng lực suy luận mạnh mẽ, có thể cạnh tranh với các mô hình đóng hàng đầu hiện nay, đồng thời chỉ xếp sau Gemini-3.1-Pro về độ phong phú tri thức. Trong khi đó, V4 Flash được thiết kế nhẹ hơn, phản hồi nhanh hơn nhưng vẫn giữ khả năng suy luận gần tương đương với bản Pro, đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ đơn giản.

Điểm đáng chú ý là DeepSeek vẫn duy trì tính mã nguồn mở, cho phép cộng đồng tải về và tùy chỉnh. Tuy nhiên, công ty từng vấp phải lệnh cấm từ các cơ quan liên bang Mỹ và bị tạm dừng tại Hàn Quốc vì lo ngại an ninh và quyền riêng tư.

Intel lập kỷ lục nhờ nhu cầu CPU cho AI

Intel vừa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi nhu cầu CPU phục vụ trí tuệ nhân tạo bùng nổ trong quý I. Công ty thậm chí đã bán cả những dòng chip từng bị loại bỏ, giúp doanh thu vượt kỳ vọng và cổ phiếu tăng hơn 24%, đạt mức cao nhất kể từ thời kỳ dot-com năm 2000. Giá trị vốn hóa của Intel hiện vượt 416 tỷ USD.

Sự phục hồi của CPU diễn ra trong bối cảnh các hãng AI ngày càng chú trọng đến khả năng suy luận, thay vì chỉ tập trung vào GPU cho huấn luyện. AMD và Arm cũng hưởng lợi, khi cổ phiếu tăng hơn 11%. Nvidia - vốn thống trị mảng GPU - đã tung ra CPU mới, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực này.

Theo giới phân tích, nhu cầu mạnh mẽ với dòng Xeon server CPU đã khiến ít nhất 23 công ty chứng khoán nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu Intel. Bên cạnh đó, việc ký hợp đồng sản xuất chip với Tesla càng củng cố niềm tin vào chiến lược tái cấu trúc của hãng dưới thời CEO Lip-Bu Tan.