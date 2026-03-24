Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

(VTC News) -

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị chức năng đang xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến nhóm học sinh đánh nhau, phát tán clip lên mạng.

Học sinh đánh nhau rồi tung clip lên mạng xã hội. (Ảnh: CACC)

Theo đó, khoảng 15h ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) tiếp nhận tin báo về vụ việc nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo video clip quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã có hành vi đánh hội đồng em B.L (lớp 8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân bị đau, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc bị quay clip và đăng tải lên một số hội, nhóm trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Công an phường đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Liên quan đến học sinh bị đánh, sau khi được thăm khám, hiện em đã về gia đình. Em L. cũng đã lên làm việc với cơ quan công an.

Công an phường Trảng Dài đã mời các cá nhân liên quan đến để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bạo lực học đường và việc quay, phát tán clip lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác. Hệ lụy không chỉ là những tổn thương thể chất mà còn gây sang chấn tâm lý, trầm cảm, làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của học sinh, đồng thời bào mòn các giá trị đạo đức xã hội.

Lực lượng chức năng cho rằng, để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường cần sự chung tay của toàn xã hội. Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý mâu thuẫn.

Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, giáo dục con em về nhân cách và kỹ năng ứng xử. Xã hội lên án bạo lực, không tiếp tay lan truyền clip; chủ động báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc. Người dân hãy nói không với bạo lực và không sử dụng mạng xã hội thành công cụ tiếp tay cho cái xấu.