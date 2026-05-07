Con trai đánh nhau ngoài đường, 2 bà mẹ mở võ đài muay Thái giải quyết 'ân oán'

Video: 2 thanh niên Banyat và Nattapong giải quyết mâu thuẫn trên sàn Muay

Theo truyền thông Thái Lan, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Thái Lan vốn có hiềm khích và thường xuyên đánh lộn đã được các bà mẹ đứng ra dàn xếp một trận đấu Muay Thái để đôi bên giải quyết dứt điểm mâu thuẫn.

Vào ngày 4/5, truyền thông Thái Lan cho biết trận đấu giữa hai chàng trai trẻ thuộc 2 nhóm thanh niên nói trên đã diễn ra tại một lò Muay ở huyện Khuan Niang, tỉnh Songkhla.

Phụ huynh hai bên đều nắm rõ sự việc và đồng thuận cho trận đấu diễn ra. Trước đó, cả hai đều là những thành phần bất hảo, thường xuyên đụng độ bằng gậy gộc, thậm chí rượt đuổi nhau trong khu dân cư. Do đó, các bậc cha mẹ đã đồng ý tổ chức một trận đấu giữa con trai mình để chấm dứt xung đột và xây dựng tình bạn.

Trận đấu diễn ra tại lò Muay Chang Mahalaap trên đường Sutthi Soi, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương.

Được biết, bà Chutima (45 tuổi) cùng con trai là Banyat (20 tuổi) và bà Nareerat (41 tuổi) cùng con trai là Nattapong (20 tuổi) đã tham gia dàn xếp trận đấu này. Luật thi đấu quy định mỗi hiệp kéo dài 3 phút, tổng cộng có 3 hiệp.

Bà Nareerat (41 tuổi) tiết lộ nguyên nhân trận đấu bắt nguồn từ một chuỗi các cuộc tranh cãi giữa hai bên. Phía đối phương cáo buộc phía bà khơi mào mâu thuẫn và đã báo cảnh sát rằng con trai bà chém vào tay con trai họ trước.

Cuộc xung đột đầu tiên xảy ra vào đầu tháng 11 năm ngoái và lần thứ hai diễn ra trước thềm năm mới. Nhận thấy vấn đề không thể tự giải quyết, bà Nareerat đã thỏa thuận với bà Chutima để tổ chức trận đấu này.

Bà Chutima (45 tuổi) bổ sung thêm rằng mâu thuẫn ban đầu xảy ra với em trai và con trai bà. Thời điểm đó, gia đình không hề hay biết. Phía bên nhà bà đã bị hành hung và đã trình báo tại đồn cảnh sát Bang Klam. Tuy nhiên, vụ việc rơi vào im lặng và không có tiến triển. Vì không bên nào chịu nhường nhịn, họ đã quyết định thương lượng tổ chức trận đấu với sự giúp đỡ một người hòa giải. Họ tin rằng đây là cách tốt để những người trẻ giải quyết mâu thuẫn và trở thành bạn bè.

Đúng 20h, trọng tài gọi hai võ sĩ để thống nhất luật lệ trước khi bắt đầu hiệp một. Trong suốt trận đấu, tiếng hò reo từ hai phía vang lên cuồng nhiệt khi các võ sĩ trao đổi chiêu thức. Chưa đầy một phút sau khi hiệp một bắt đầu, Banyat đã tung một cú chỏ và một cú đấm vào xương gò má trái của Nattapong, khiến vết thương bị rách và chảy máu nhiều. Sau đó, Nattapong lùi về góc đài để trọng tài kiểm tra vết thương. Trọng tài quyết định dừng trận đấu và tuyên bố Banyat thắng cuộc.

Trước sự can thiệp và hòa giải của chủ lò Muay, cả hai võ sĩ đã hiểu nhau hơn, chấp nhận kết quả và kết thúc trận đấu trong êm đẹp. Họ đã bắt tay và trở thành bạn bè như lời hứa trước sự chứng kiến của các phóng viên.