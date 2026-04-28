Con gái duy nhất của 'Tôn Ngộ Không': Xinh đẹp, giỏi giang, sống kín tiếng

Ít ai biết rằng, Lục Tiểu Linh Đồng đảm nhận vai Tôn Ngộ Không vốn có tính cách hoàn toàn trái ngược với nhân vật mà ông thể hiện. Tài tử từng chia sẻ vai diễn Tôn Ngộ Không thay đổi ông từ một người sống nội tâm, rụt rè trở nên khác hẳn. Đồng thời vai diễn này cũng làm thay đổi cuộc đời ông.

Chính Tây du ký là nơi se duyên cho Lục Tiểu Linh Đồng gặp bà xã Vu Hồng. Năm 1988, cả hai kết hôn và có một cô con gái duy nhất tên Chương Đồng Đồng. Cặp đôi ít khi công khai con gái trước công chúng. Lục Tiểu Linh Đồng gần như chưa bao giờ chủ động kể về con gái. Ông chỉ chia sẻ một số tấm ảnh thuở nhỏ của Chương Đồng Đồng khi con gái đã lớn và đi du học.

Lục Tiểu Linh Đồng và con gái khi còn nhỏ.

Con gái Lục Tiểu Linh Đồng sinh năm 1990. Lục Tiểu Linh Đồng và vợ dạy con sống tự lập, tiết kiệm ngay từ nhỏ. Lục Tiểu Linh Đồng từng chia sẻ, thời đi học, con gái ông thường mang theo nước uống từ nhà, vừa tiết kiệm vừa an toàn, vệ sinh.

Chương Đồng Đồng được bố mẹ cho làm quen với nhiều môn thể thao như bơi lội, trượt băng, lướt ván, đánh cầu lông...

Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi sở hữu nhan sắc nổi bật. Trong một số hình ảnh được hé lộ vào năm 2019, Chương Đồng Đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc thuần khiết và trong sáng. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ xinh và gương mặt thanh tú của cô được cho thừa hưởng từ cha mẹ nổi tiếng.

Con gái Lục Tiểu Linh Đồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Theo Sohu, Chương Đồng Đồng năm nay 36 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có nền tảng gia đình làm nghệ thuật nhưng cô không hề dính dáng gì đến công việc này.

Một số nguồn tin tiết lộ “Tôn Ngộ Không” chỉ muốn con gái có cuộc sống bình thường, không muốn cô trở thành nghệ sĩ. Dù có bố là ngôi sao đình đám, Chương Đồng Đồng vẫn lớn lên trong môi trường kín đáo và tự lập. Cô rất yêu thương và hiếu thảo với bố, nhưng lại không muốn nhiều người biết mình là "con gái của Tôn Ngộ Không".

Không chỉ xinh đẹp, con gái Lục Tiểu Linh Đồng còn sở hữu trình độ học vấn nổi bật, thông thạo 3 ngoại ngữ. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Đại học London, nhận bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho tổ chức UNESCO, chuyên phụ trách các vấn đề giáo dục và khoa học. Những năm qua, mỹ nhân họ Chương chọn sinh sống ở nước ngoài.

Bức ảnh hiểm hoi của Lục Tiểu Linh Đồng bên con gái.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lục Tiểu Linh Đồng từng nói không cảm thấy tiếc nuối khi con gái chọn con đường riêng, không nối nghiệp của bố. Nam diễn viên luôn cô con gái duy nhất của mình rằng hãy chọn cuộc sống mình thích và phát huy hết tài năng của bản thân.