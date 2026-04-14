Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia

Bày tỏ vui mừng gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia nhân dịp thăm chính thức Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới đồng chí Maurizio Acerbo và các đảng viên Đảng Tái lập Cộng sản Italia; thông báo về những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Đại hội XIV và những định hướng, chủ trương quan trọng Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Italia là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong EU, và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng.

Nhắc lại tình cảm và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Italia trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhất là về truyền thống văn hoá và luôn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Tái lập Cộng sản Italia. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam càng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; phát huy vai trò của hai Đảng trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về việc đang triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá của Đảng và đề nghị Đảng Cộng sản tái lập Italia hỗ trợ dự án này của Việt Nam thông qua chia sẻ tài liệu, hiện vật, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật bảo quản.

Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ vui mừng được gặp, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Italia, đồng thời bày tỏ vui mừng khi nhận lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ sự khâm phục, khi hình ảnh đất nước Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng cho giai cấp công nhân toàn thế giới. Đồng thời, ông cũng nhắc lại sợi dây liên kết lịch sử giữa hai quốc gia là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng có thời gian lưu lại tại Italia trong quá trình tìm đường cứu nước.

Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ ấn tượng về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ lớn mà Đại hội đã đề ra cho phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Chia sẻ thông tin về tình hình Đảng Tái lập Cộng sản Italia thời gian gần đây, Lãnh đạo Đảng khẳng định coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.