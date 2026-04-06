Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp

(VTC News) -

Sáng 5/4, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Đặt tay lên Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. (Ảnh: Đắc Huy)

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn đến cử tri TP.HCM đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

"Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua nhưng trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Quốc hội khóa XVI tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, 'thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động', tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo lời Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Quốc hội khóa XVI nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Đắc Huy)

Chủ tịch Quốc hội mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

"Rất mong cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.