Chủ tịch Đà Nẵng: 12 giờ đêm gọi chủ tịch phường không nghe máy, sáng mai gọi lại cũng không nghe

(VTC News) -

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại Đà Nẵng ngày 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ có người dân lúc 12h đêm gọi cho ông phản ánh nhà thầu thi công làm vỡ ống nước gây ngập.

“Tôi gọi điện chủ tịch phường không nghe máy, sáng hôm sau gọi lại cũng không nghe...”, ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sau đó gọi cho lãnh đạo sở, đơn vị cấp nước để xử lý kịp thời cho người dân trong đêm và được bà con cám ơn.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cán bộ phải có trách nhiệm với người dân. (Ảnh: Thanh Hiền).

“Tôi đề nghị giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường… vào ban đêm phải bật điện thoại, không tắt máy; dân gọi không nghe máy người ta không biết gọi ai. Phải có trách nhiệm với người dân”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu.

Theo UBND thành phố, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp khó khăn do phạm vi rộng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Việc chuyển giao thêm nhiệm vụ về cấp xã làm tăng khối lượng, tính chất phức tạp công việc, trong khi cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT một số nơi chưa đáp ứng.

Bên cạnh đó, chính sách đối với cán bộ cấp xã chưa đầy đủ; còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, thiếu nhân lực chuyên môn sâu, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều…

Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, pháp luật chưa đồng bộ, một số cơ chế chưa có tiền lệ. Đồng thời một số nơi chưa chủ động, quyết liệt, năng lực và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trong thực hiện nhiệm vụ.

Để khắc phục, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nâng cao tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh điểm nóng.

Đặc biệt đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo cấp xã phải nắm chắc tình hình, chủ động trong xử lý công việc; phát huy vai trò gần dân, sát dân, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) cho hay, thành phố Hội An trước đây nay được chia thành 3 phường (Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây) và 1 xã (Tân Hiệp) từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Phường Hội An là địa bàn trung tâm của không gian đô thị di sản Hội An, có trách nhiệm đặc biệt trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới đô thị cổ Hội An.

Phường xác định không thể phát triển theo tư duy địa giới hành chính khép kín. Không gian di sản, du lịch, sinh thái, sông nước, làng nghề, biển đảo và nông nghiệp trải nghiệm là chỉnh thể liên thông với 3 xã, phường còn lại.

Hội An vừa là nơi cư trú, vừa là không gian di sản, điểm đến du lịch quốc tế, trung tâm dịch vụ - thương mại, nơi thường xuyên diễn ra lễ hội, sự kiện, kinh doanh, vận tải, lưu trú.

Do đó khối lượng công việc phát sinh hằng ngày rất lớn, đa ngành, đa lĩnh vực. Từ giao thông, du lịch, bãi đỗ xe, làng nghề, xử lý rác thải, nước thải, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, an ninh… đều vượt khỏi phạm vi một phường.

“Khó khăn lớn hiện nay là sự giao thoa, chồng lấn, chưa rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An với UBND phường Hội An. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về bảo tồn, quản lý di sản; UBND phường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn. Do thiếu cơ chế phối hợp đủ mạnh, đủ rõ, có lúc xử lý công việc còn phân tán, chậm, lúng túng. Có việc thuộc quản lý hành chính của phường nhưng chịu tác động lớn bởi quy định chuyên môn về bảo tồn. Có việc thuộc lĩnh vực bảo tồn nhưng phát sinh trực tiếp trong đời sống dân cư, kinh doanh, trật tự đô thị nên người dân phản ánh trước hết đến chính quyền phường”, ông Bình nêu thực tế.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, phường Hội An xác định quan điểm xuyên suốt là phát triển phường Hội An phải đặt trong tổng thể phát triển vùng Hội An và thành phố Đà Nẵng; lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, văn hóa làm hồn cốt, du lịch - dịch vụ - thương mại làm động lực, chuyển đổi số làm phương thức, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, liên kết vùng làm không gian phát triển.

Để thực hiện mục tiêu này, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích được tái định cư ra ngoài di tích, tương tự như thành phố Huế đã làm.

Riêng Thành ủy đặc biệt quan tâm nghiên cứu một mô hình quản lý thống nhất, đủ tầm, đủ thẩm quyền, đủ nguồn lực đối với không gian Đô thị cổ Hội An.