Cháy quán bar ở Bangkok, ít nhất 27 người thiệt mạng

(VTC News) -

Cháy quán bar ở Thái Lan.

Đây được xem là một trong những vụ cháy quán bar gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, người trực tiếp đến hiện trường, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 27 thi thể. Theo lời kể của các nhân chứng sống sót, đám cháy bùng phát lúc 23h57 tại quán Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, rồi khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian bên trong.

Hiện trường vụ cháy thảm khốc. (Ảnh: Reuters)

Nhiều khách hoảng loạn chạy về phía khu vực nhà vệ sinh ở phía sau quán để tìm đường thoát thân nhưng không tìm thấy lối thoát hiểm.

Giám đốc Sở Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai thuộc chính quyền Bangkok, ông Suriyachai Rawiwan, cho biết 63 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt xác nhận 22 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo lực lượng cứu hỏa, khi xe cứu hỏa đầu tiên tới hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn khu vực sân khấu phía trước, trong khi nhiều khách vẫn mắc kẹt bên trong.

Lính cứu hỏa Chakrit Khongkom cho biết ngọn lửa không bùng phát quá dữ dội nhưng khói đặc đã bao phủ gần như toàn bộ quán bar.

"Lửa không quá lớn, nhưng khói bao trùm 100% không gian. Khói ở khắp mọi nơi. Phần lớn những người sống sót đều bị ngạt khói", ông nói.

Hình ảnh từ camera gắn trên người nhân viên cứu hộ cho thấy lính cứu hỏa đeo bình dưỡng khí, dùng đèn pin tìm kiếm nạn nhân trong không gian tối đen. Nhiều thi thể được phát hiện nằm gần khu vực nhà vệ sinh, trong khi các nhân viên cứu hộ liên tục đưa cáng vào hiện trường.

Thống đốc Bangkok cho biết quán bar có đầy đủ giấy phép hoạt động và được trang bị lối thoát hiểm. Tuy nhiên, đám cháy lan quá nhanh và lượng khói dày đặc có thể khiến nhiều người không kịp tìm đường thoát.

Đến rạng sáng 13/7, lực lượng pháp y vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ và xác định danh tính các nạn nhân. Hàng chục nhân viên cứu hộ túc trực tại hiện trường, nơi mặt tiền quán bar đã bị lửa thiêu cháy đen.

Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán kể với truyền thông địa phương rằng sự cố bắt đầu sau khi điện bất ngờ bị cắt, khói nhanh chóng tràn ngập căn phòng rồi một vụ nổ lớn xảy ra.

"Sau tiếng nổ, tôi không thấy ai chạy cả, hầu hết đều nằm dưới sàn cầu cứu. Tôi chạy từ sân khấu ra cửa, chỉ khoảng 5 m nhưng xung quanh tối om, khói dày đặc và gần như không có oxy để thở", người này cho biết.