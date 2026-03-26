Cháy nhà làm người đàn ông ở TP Huế tử nạn

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Việt Thành - Chủ tịch UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại địa phương khiến một người tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 16h ngày 26/3 tại ngôi nhà ở Tổ dân phố Bắc Triều Vịnh (phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền cũ nay là phường Phong Thái, TP Huế). Nạn nhân tử nạn là ông Văn Hữu Y. (SN 1967, trú Tổ dân phố Bắc Triều Vịnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn

Theo Chủ tịch UBND phường Phong Thái, nạn nhân Văn Hữu Y. bị tai biến nằm một chỗ. Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà chỉ có ông Văn Hữu Y.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị liên quan dập lửa, triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND phường Phong Thái, nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường và thực hiện xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa cũng vừa khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng rộng hơn 70 m² trên đường Lê Thành Phương (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.).

Theo người dân, khoảng 10h20 ngày 26/3, tại căn nhà trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn tuổi ở tầng 2. Khi thấy khói bốc lên nghi ngút, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Căn nhà nằm giữa một quán ăn và một ngân hàng, khu vực đông người nên nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh chỉ trong vài phút. May mắn quán ăn ở tầng dưới đóng cửa, nếu đang hoạt động thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan. Đến gần 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó thực hiện kiểm tra hiện trường, ghi nhận nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, các tầng nhà ám khói đen.

Do vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.