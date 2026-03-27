Chạy bộ dưới hầm chung cư, bất ngờ với GPS của HUAWEI WATCH GT Runner 2

Với những người đam mê chạy bộ, việc mất tín hiệu định vị khi đi qua tòa nhà chọc trời, hoặc khi chạy dưới tầng hầm luôn là sự bực bội thường trực. Tín hiệu định vị đứt quãng đồng nghĩa với việc toàn bộ thông số về tốc độ, quãng đường, tracklog và nhịp độ tập luyện sẽ bị sai lệch hoàn toàn. Đây vốn là điểm yếu cố hữu của phần lớn các dòng đồng hồ thể thao trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, một thử nghiệm thực tế mới đây với chiếc HUAWEI WATCH GT Runner 2, mẫu đồng hồ thể thao chuyên nghiệp chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam, mang lại kết quả đầy bất ngờ, phá vỡ những định kiến về giới hạn bắt sóng của các thiết bị đeo tay thông minh.

Thử thách định vị dưới tầng hầm

Trong một bài chạy kiểm chứng khả năng của HUAWEI WATCH GT Runner 2 dưới tầng hầm của một khu chung cư tại Hà Nội, kết quả cho thấy tín hiệu định vị của GT Runner 2 không hề bị ngắt kết nối. Sau khi hoàn thành bài tập, thiết bị vẫn xuất ra một bản đồ tracklog vẽ lại đường chạy cực kỳ chuẩn xác, không có hiện tượng đứt đoạn hay nhảy số liệu ảo.

Bí quyết đằng sau hiệu năng ấn tượng này nằm ở thiết kế phần cứng mang tính đột phá của Huawei mang tên Ăng-ten nổi 3D (3D Floating Antenna). Thay vì giấu vào sâu bên trong thân máy theo cách chế tác truyền thống, ăng-ten của GT Runner 2 được thiết kế lộ thiên, ôm sát dọc theo viền mặt đồng hồ.

Sự thay đổi về mặt vật lý này, kết hợp cùng Hệ thống định vị Sunflower Positioning 2.0 tân tiến nhất và thuật toán XDR, đã tạo ra một thiết bị thu phát tín hiệu không góc chết. Nhờ được trang bị GPS băng tần kép (L1+L5) có khả năng kết nối cùng lúc với 5 hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, chiếc đồng hồ này duy trì được sự ổn định tuyệt đối, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi tham gia các giải chạy luồn lách qua các khu đô thị đông đúc hay những cung đường địa hình phức tạp có nhiều cây cối, núi đồi che khuất.

Ăng-ten của Runner 2 được tạo hình viền quanh đồng hồ ở mặt ngoài, vừa tối ưu về công năng, vừa tăng tính thẩm mỹ cao cho mặt đồng hồ.

Thiết kế khí động học trên chiếc dây đeo

Sau sự ngạc nhiên về năng lực định vị, thiết kế tổng thể và cảm giác đeo của thiết bị là điểm cộng lớn tiếp theo. Tổng thể mặt đồng hồ mang lại nét sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự mềm mại cần thiết nhờ các đường cong vát viền tinh tế. Khung máy được chế tác hoàn toàn từ hợp kim Titanium chuẩn hàng không vũ trụ (Aerospace-grade Titanium Alloy), giúp thiết bị đạt độ bền bỉ tối đa trong khi vẫn duy trì được thông số kích thước vô cùng ấn tượng. Độ dày của thân máy chỉ vỏn vẹn 10.7mm và trọng lượng khi chưa bao gồm dây đeo chỉ dừng ở mức siêu nhẹ là 34.5g.

Dây đeo dù dệt là điểm cộng lớn cho Huawei Watch GT Runner 2.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 có 2 phiên bản dây đeo. Bản silicone quen thuộc có ưu điểm bám tay và dễ vệ sinh, với 3 màu phối color-block: Cam, Xanh Navy và Đen. Đặc biệt, nhà sản xuất thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc thói quen của người dùng thể thao khi mang đến tùy chọn thứ hai: dây đeo vải dù dệt kỹ thuật (AirDry™ Woven Strap).

Tùy chọn này trông trẻ trung, bắt mắt hơn, được dệt từ sợi nhựa tổng hợp với cấu trúc đan xen tạo ra hàng ngàn kẽ hở siêu nhỏ, giúp không khí lưu thông tối đa, giải quyết triệt để tình trạng bí bách, ngứa ngáy hay tích tụ mồ hôi thường gặp khi vận động mạnh. Khi kết hợp cùng dây vải dù, tổng trọng lượng của cả chiếc đồng hồ cũng chỉ khoảng 43.5g. Sự tối ưu này đặc biệt có ý nghĩa với những người dùng có làn da nhạy cảm hoặc phái nữ, cho phép đeo đồng hồ liên tục qua đêm để theo dõi sức khỏe giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu (SpO2) hay nhận biết chứng ngưng thở khi ngủ.

Huấn luyện viên AI

Bề mặt của HUAWEI WATCH GT Runner 2 được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Kunlun siêu bền, bao bọc lấy tấm nền AMOLED 1.32 inch. Với độ phân giải 466 x 466 pixel và độ sáng đỉnh lên tới 3000 nits, hình ảnh hiển thị rực rỡ và sắc nét ngay cả khi chạy bộ dưới ánh nắng trực tiếp. Kết hợp cùng hệ điều hành HarmonyOS 6.0 mới nhất, các thao tác vuốt, chạm diễn ra mượt mà như đang tương tác trên một thiết bị cao cấp.

Bài thử thách chạy cự ly Half Marathon (21km) được cá nhân hoá cho người đeo theo lịch sử tập luyện trước đó. Trong hình, Runner 2 dự đoán người chạy mất 2h46p cho cung đường này.

Vượt ra ngoài phần cứng, giá trị cốt lõi của GT Runner 2 nằm ở hệ thống phần mềm chuyên sâu cho giới chạy bộ. Thiết bị đóng vai trò như một vị huấn luyện viên cá nhân thông qua tính năng AI Running Plan. Trợ lý ảo AI sẽ thu thập dữ liệu sinh trắc học để xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa. Hệ thống này không cho phép người dùng "đốt cháy giai đoạn". Nếu một người mới muốn chinh phục Half-Marathon (21km), AI sẽ bắt buộc họ trải qua tối thiểu hai tuần tập luyện căn bản để xây dựng nền tảng thể lực, ngăn chặn tối đa nguy cơ chấn thương.

Bên trái: Một bài tập Half Marathon (21km) được tuỳ chỉnh theo dữ liệu cá nhân hoá của người dùng hoàn toàn mới trên GT Runner 2 với thời gian tối thiểu yêu cầu là 9 tuần. Bên phải: Giáo án luyện tập chạy giải VPBank Marathon ngày 25/10 với cự ly 42km.

Khi người dùng tích lũy đủ dữ liệu, thuật toán sẽ dự đoán thời gian hoàn thành cự ly 21km hoặc Full-Marathon (42km) với độ chính xác cao. Một sự nâng cấp đáng giá khác là khả năng đo lường Chỉ số Lactate (Ngưỡng Axit Lactic) và Công suất chạy bộ (Running Power). Đây là những thông số sống còn giúp vận động viên nhận biết ngưỡng chịu đựng của cơ bắp, từ đó điều chỉnh tốc độ phân phối sức hợp lý nhất.

Dấu ấn của huyền thoại Marathon Kipchoge

Những thuật toán trên là thành quả hợp tác giữa Huawei và huyền thoại Marathon thế giới Eliud Kipchoge cùng đội chạy của ông, dsm-firmenich Running Team (tiền thân là NN Running Team). Toàn bộ kinh nghiệm thực chiến của Kipchoge và các đồng đội đã được số hóa vào chế độ Marathon thông minh, biến GT Runner 2 trở thành một thiết bị mang đậm tính khoa học thể thao.

Team của huyền thoại Marathon Kipchoge (người đội mũ) góp phần vào các bài tập tính năng marathon trên GT Runner 2.

Đồng hành cùng quá trình rèn luyện là cụm cảm biến HUAWEI TruSense thế hệ mới. Nếu phát hiện nhịp tim vượt ngưỡng an toàn, thiết bị sẽ lập tức phát cảnh báo. Đồng hồ còn tích hợp đo Điện tâm đồ (ECG) và cảnh báo sớm các nguy cơ Rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, tính năng xuất bản đồ 3D tracklog giúp người dùng tạo video clip tái hiện lại cung đường chạy dưới dạng không gian 3D sinh động để chia sẻ lên mạng xã hội.

Trải nghiệm giải trí, thời lượng pin và mức giá kỳ vọng

Bên cạnh chế độ Marathon độc đáo, HUAWEI WATCH GT Runner 2 cũng hỗ trợ theo dõi hơn 100 môn thể thao khác nhau. Trải nghiệm được nâng tầm khi đăng ký gói tài khoản VIP Huawei Health + (tặng kèm khi mua GT Runner 2) để tiếp cận giáo án từ các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là chương trình masterclass của Eliud Kipchoge, mang đến cơ hội để người dùng tiếp cận phương pháp tập luyện bài bản từ vận động viên hàng đầu thế giới.

Với bộ nhớ trong 64GB và chuẩn Bluetooth 6.0, người dùng có thể lưu trữ hàng ngàn bài hát trực tiếp trên đồng hồ và kết nối tai nghe không dây, cho phép tận hưởng âm nhạc mà không cần mang theo điện thoại cồng kềnh.

Người dùng có thể xem lại báo cáo luyện tập ngay trên mặt đồng hồ với trải nghiệm vuốt mượt mà và thoải mái.

Về thời lượng pin, viên pin 540 mAh đem lại sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Trong điều kiện sử dụng thực tế bao gồm đo giấc ngủ, kết nối bluetooth và tập luyện thường xuyên, thiết bị hoạt động trọn vẹn trong 8 ngày. Theo công bố của hãng, đối với những chân chạy Ultra-Trail, máy duy trì tracking GPS liên tục lên tới 32 giờ. Cùng với tiêu chuẩn chống nước 5 ATM và chuẩn bảo vệ IP69, đồng hồ hoàn toàn đủ khả năng đương đầu với mọi điều kiện khắc nghiệt.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 thực sự là một làn gió mới, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và tính thực tiễn. Tại Việt Nam, sản phẩm sẽ chính thức được mở bán từ ngày 2/4 với mức giá từ 8.990.000 đồng, hứa hẹn trở thành sự lựa chọn khó thể bỏ qua đối với những người chạy bộ nghiêm túc.