Chạy 100 km mỗi ngày suốt 100 ngày, VĐV Trung Quốc lập kỷ lục khó tin

Theo Kỷ lục Thế giới Guinness, vận động viên chạy siêu marathon người Trung Quốc, anh Huang Zhenglong, vừa lập nên kỷ lục sức bền đáng kinh ngạc khi chạy 100 km mỗi ngày suốt 100 ngày liên tiếp, hoàn thành tổng quãng đường 10.000 km.

Huang Zhenglong, hay còn được gọi là Forrest Gump của Trung Quốc, bắt đầu thử thách từ ngày 6/12 và kết thúc vào ngày 15/3. Anh cán đích trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo khán giả tại Phật Sơn (Quảng Đông) cách đây khoảng hai tuần.

Đây là thành quả của cả một hành trình dài nỗ lực. Trong giai đoạn dịch COVID-19, Huang từng đóng cửa việc kinh doanh để toàn tâm theo đuổi chạy bộ. Sau khi hoàn thành thử thách chạy xuyên Trung Quốc kéo dài 365 ngày, anh tiếp tục đặt ra mục tiêu mới vào cuối năm ngoái và chia sẻ hành trình của mình lên mạng xã hội.

Huang Zhenglong (mũ cam) lập kỷ lục Guinness khi chạy 100 km mỗi ngày suốt 100 ngày liên tiếp. (Nguồn: Guinness World Record)

Ban đầu, không ít người hoài nghi khả năng hoàn thành thử thách khắc nghiệt này. Thế nhưng, đều đặn mỗi sáng từ 7 giờ, Huang Zhenglong lại xuất hiện trên cung đường chạy ven sông Desheng, kiên trì hoàn thành từng vòng chạy với quyết tâm chinh phục kỷ lục.

Điều đặc biệt là trong suốt 100 ngày, Huang Zhenglong hầu như không bao giờ phải chạy một mình. Ban đầu là bạn bè, sau đó là những người xa lạ trở thành bạn đồng hành trên đường chạy. Dần dần, những buổi phát trực tiếp hằng ngày của anh nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Nhiều người chạy bộ từ khắp nơi đã tìm đến Phật Sơn để đồng hành, cổ vũ và hỗ trợ anh cả về tinh thần lẫn chi phí.

Chia sẻ sau khi được công nhận kỷ lục, Huang Zhenglong cho biết: “Tôi vô cùng vui mừng khi được Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận. Nhiều người nghi ngờ tôi, nói rằng việc chạy 100 km mỗi ngày trong 100 ngày liên tiếp là hoàn toàn bất khả thi. Họ cho rằng điều đó vượt xa giới hạn thể chất của con người".

Đồng thời, anh cảm thấy rất vui vì đã vượt qua giới hạn bản thân và thay đổi nhận thức đó bằng hành động. Anh bày tỏ hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng, khuyến khích nhiều người tìm hiểu về chạy đường dài, yêu thích chạy bộ và nhận được những lợi ích từ môn thể thao này.

Huang Zhenglong hoàn thành thử thách vào ngày 15/3. (Nguồn: Guinness World Record)

Huang Zhenglong bắt đầu chạy từ năm 2012 và được gọi là “Forrest Gump của Trung Quốc”, lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng trong bộ phim cùng tên.

Để hoàn thành mục tiêu, anh chạy trên một cung đường dài hơn 10 km tại khu vực Thuận Đức (Quảng Đông), lặp lại tới 9 vòng mỗi ngày. Trong suốt hành trình, anh luôn có đội ngũ hỗ trợ gồm chuyên gia dinh dưỡng và nhân viên y tế theo sát, giúp theo dõi sức khỏe và phục hồi thể lực mỗi ngày.

Huang cũng nhấn mạnh rằng anh không khuyến khích mọi người thực hiện thử thách này, bởi nó vượt xa khả năng của phần lớn người bình thường. Tuy vậy, anh mong câu chuyện của mình có thể giúp mọi người vượt qua sự trì hoãn và tìm ra hình thức vận động phù hợp.

Thực tế, ngay cả bản thân anh cũng gặp không ít khó khăn: chấn thương chân xuất hiện từ ngày thứ 10, cùng với sự mệt mỏi và cảm giác nhàm chán khi phải lặp lại cùng một cung đường mỗi ngày. Dù vậy, anh vẫn duy trì tốc độ trung bình khoảng 6 phút/km trong suốt 10 giờ chạy mỗi ngày.

Khi vượt qua vạch đích vào ngày 15/3, Huang được hàng nghìn người hâm mộ vây quanh chúc mừng. Anh quỳ xuống bày tỏ sự biết ơn trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông.

Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới, bà Maggie Luo, có mặt tại sự kiện cho biết bà gần như không tin vào dữ liệu GPS ban đầu. Thậm chí khi đưa dữ liệu vào hệ thống phân tích, kết quả cũng cho rằng đây không thể là thành tích của con người. Tuy nhiên, sau khi xác minh, kỷ lục của Huang đã được chính thức công nhận.