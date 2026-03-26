Chặn đứng xe tải nghi vận chuyển xăng sang biên giới tiêu thụ

Chiều 26/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bờ Y kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển số lượng lớn xăng nghi đưa sang biên giới tiêu thụ.

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. (Ảnh: Đ.B)

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/3, tại khu vực cách đường biên giới khoảng 1km thuộc địa phận xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Bờ Y phối hợp cùng tổ trinh sát Phòng PC03 Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải BKS 82C-071.10, do tài xế Ma Doãn Tâm (25 tuổi) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 30 can xăng loại 92 (tương đương khoảng 900 lít) nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

Hiện, Phòng PC03 đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Công an xã Bờ Y, hiện giá xăng tại Thủ đô Viêng Chăn của nước Lào đã tăng lên mức 40.540 Kip/lít (khoảng 50.000 đồng), trong khi đó tại các tỉnh biên giới, như: Attapeu hay Sekong, mức giá còn cao hơn đáng kể. Sự chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và Lào đã khiến tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép nhiên liệu qua biên giới tại các "điểm nóng" như cửa khẩu quốc tế Bờ Y có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Cách đây 1 tuần, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2389 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng Hải quan, Thuế, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.