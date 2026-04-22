Cầu sắt hơn 50 tuổi nối TP.HCM - Tây Ninh xuống cấp, nằm chờ ngày xây mới

Cầu Rạch Dơi nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Hiệp Phước (TP.HCM), kết nối với khu vực Cần Giuộc (Tây Ninh), được xây dựng trước năm 1975. Sau nhiều thập kỷ khai thác, công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lo ngại về an toàn giao thông.
Theo ghi nhận thực tế, các trụ sắt của cầu bị gỉ sét nặng, nhiều vị trí xuất hiện lỗ thủng. Dù vậy, cầu vẫn phải “gồng mình” chịu tải khi lượng phương tiện qua lại ngày càng lớn, bao gồm cả ô tô con và xe tải chở hàng (loại xe tải nhỏ).
Mỗi khi ô tô lưu thông, toàn bộ kết cấu cầu rung lắc rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến người đi xe máy.
Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ trên mặt cầu, khu vực phía dưới cũng diễn biến phức tạp. Tàu thuyền, sà lan chở hàng hóa liên tục qua lại, trong đó có những phương tiện kích thước lớn cố di chuyển qua cầu, làm gia tăng nguy cơ va chạm với kết cấu công trình.
Ngoài ra, dưới chân cầu còn xuất hiện bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.
Người dân địa phương cho biết họ đã nhiều năm mong chờ dự án xây cầu mới được triển khai. “Xe ô tô chạy qua là cầu rung lắc, xe máy đi bên cạnh cảm nhận rất rõ. Nhiều năm trước, thấy có người đến đo đạc, cứ tưởng sắp xây cầu mới, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì", bà Hoàng Thị Tư, ngụ xã Hiệp Phước, chia sẻ.
Trước đó, dự án xây dựng cầu Rạch Dơi mới đã được HĐND TP.HCM thông qua vào năm 2016, với tổng mức đầu tư khoảng 781 tỷ đồng.
Theo thiết kế, cầu mới dài khoảng 452m, rộng 15m; phần đường dẫn dài 300m, rộng 29m. Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 265 tỷ đồng phía TP.HCM và 85 tỷ đồng phía Tây Ninh.
Tuy nhiên, sau đó dự án tạm dừng và đến nay vẫn chưa được triển khai. Trước đó, cuối năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, mục tiêu đặt ra là khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028, song hiện công trình vẫn "trên giấy".
Việc sớm triển khai cầu Rạch Dơi mới được đánh giá là cấp thiết nhằm thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cải thiện khả năng kết nối hạ tầng giữa TP.HCM và Tây Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.