Cậu bé gần như mất thị lực vĩnh viễn do thói quen ôm mèo mà không rửa tay

Một cậu bé 14 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc, gần đây bị giảm thị lực đột ngột, mắt phải xuống còn 0,2 và mắt trái là 0,1. Cậu được chẩn đoán nhiễm giun sán ở mắt, võng mạc đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi. Theo lời phụ huynh, cậu bé rất thân thiết với mèo và chó trong nhà, thường xuyên ăn ngủ cùng chúng nhưng hiếm khi rửa tay. Vì tình trạng mờ mắt kéo dài hơn một năm, cậu đã bỏ lỡ cơ hội điều trị vàng, võng mạc bị ký sinh trùng làm tổn thương gây suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Theo Jimu News, bệnh nhân đến khám ở một bệnh viện nhãn khoa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo lời bố mẹ bệnh nhân, họ làm việc ở thành phố khác, để con sống với ông bà. Cậu bé thường ăn ngủ cùng mèo nhà và hiếm khi rửa tay sau khi ôm mèo hay khi chơi ngoài đồng. Gần đây, cậu bé thỉnh thoảng phàn nàn mắt bị mờ và điểm số cũng giảm sút đáng kể. Khi điều này được báo với bố mẹ cậu bé, họ nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện.

Sau khi khám kỹ lưỡng, bác sỹ chẩn đoán thoái hóa điểm vàng ở mắt phải và bệnh võng mạc trung tâm thanh dịch ở cả hai mắt, cả hai bên đều bị nhiễm ấu trùng giun tròn Toxocara.

Các bác sỹ đặc biệt cảnh báo rằng phân và lông của gia súc không được tẩy giun định kỳ tiềm ẩn nguy cơ rất cao. (Ảnh minh họa)

Bác sỹ giải thích rằng bệnh giun tròn Toxocara ở mắt là do ấu trùng giun tròn ở chó hoặc mèo xâm nhập vào mắt gây ra. Mèo và chó là vật chủ cố định của các ký sinh trùng này, trong khi con người là vật chủ ngẫu nhiên, thường mắc bệnh do tiếp xúc với lông của vật nuôi bị nhiễm bệnh hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm trứng giun, phân.

Khi trứng xâm nhập cơ thể qua đường miệng, ấu trùng sẽ xuyên qua thành ruột và lưu thông khắp cơ thể qua đường máu, cuối cùng có thể chui vào nhãn cầu và gây ra phản ứng miễn dịch nghiêm trọng và tổn thương mô.

Các bác sỹ giải thích rằng trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương vì hệ thống miễn dịch chưa phát triển hoàn toàn, dễ bị nhiễm trùng hơn. Mặt khác, trẻ thường thiếu ý thức vệ sinh. Những thói quen như mút ngón tay sau khi chơi hoặc ăn mà không rửa tay khiến trẻ dễ trở thành mục tiêu của trứng ký sinh trùng.

Hơn nữa, giai đoạn đầu của bệnh hầu như không có phản ứng viêm rõ ràng như đỏ, sưng, đau hoặc ngứa. Các triệu chứng có thể chỉ bao gồm nhìn mờ ở một bên hoặc nhìn thấy các vật thể trôi nổi, mà cha mẹ thường nhầm lẫn với tật cận thị thông thường hoặc mỏi mắt quá mức, do đó bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.

Khi ấu trùng chui vào võng mạc, chúng có thể gây ra các biến chứng như viêm nội nhãn, bệnh võng mạc và đục thủy tinh thể. Trong trường hợp nặng, chúng có thể dẫn đến teo nhãn cầu hoặc thậm chí mù lòa.

Các bác sỹ đặc biệt cảnh báo rằng phân và lông của gia súc không được tẩy giun định kỳ tiềm ẩn nguy cơ rất cao, đặc biệt là đối với trẻ em ở vùng nông thôn được ông bà chăm sóc. Nếu trẻ không có thói quen vệ sinh đúng cách và không tắm rửa kỹ sau khi chơi ở hố cát hoặc khu vực cây xanh, nguy cơ nhiễm bệnh sẽ tăng đáng kể.

Để bảo vệ thị lực của trẻ em, các bác sỹ khuyên cha mẹ nếu nuôi chó mèo thì nên quản lý đúng cách, kiểm tra và tẩy giun cho vật nuôi thường xuyên, và không cho vật nuôi vào phòng ngủ hoặc ăn cùng trẻ em. Cha mẹ cũng nên dạy trẻ thói quen vệ sinh tay tốt và nghiêm cấm trẻ cắn hoặc gãi ngón tay.

Nếu trẻ có biểu hiện lác mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt hoặc các bất thường về thị lực khác, cần đưa trẻ đến bác sỹ khám ngay lập tức. Cũng nên cho trẻ khám mắt toàn diện hàng năm để tránh những hối tiếc suốt đời do sự lơ là.