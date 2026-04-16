Cảnh xác xơ không ngờ của điểm du lịch cộng đồng từng 'đẹp như tranh' ở Gia Lai

Cảnh xác xơ tại điểm du lịch cộng đồng Mũi Ghành - Hoài Hải, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai
Năm 2024, Mũi Gành - Hoài Hải (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) nhờ đường bờ biển đẹp và những ghành đá hoang sơ thành địa điểm du lịch mới nổi. Địa phương đã phát triển, đầu tư triển khai dự án du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của làng chài Hoài Hải.
Nhưng theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ở thời điểm hiện tại, điểm du lịch cộng đồng của Mũi Gành - Hoài Hải xác xơ, buồn tẻ.
Sự náo nhiệt ủa năm 2024, đầu năm 2025 nay được thay thế bằng sự hoang tàn, buồn tẻ. Những gành đá được đầu tư trang trí tạo điểm nhấn cho du khách chụp ảnh, tham quan giờ đây chỉ là một bãi đá trống trơn và những trụ sắt gỉ sét. (Ảnh trước và sau)
Bãi tắm đẹp có chiều dài khoảng 500 m, nơi từng được người dân địa phương và du khách yêu thích nhất giờ chỉ là bãi cát dài, vắng bóng du khách. (Ảnh trước và sau)
Con đường bê tông ra Mũi Gành lung linh hình ảnh tranh bích họa trước đó cũng bị bạc phếch, không còn nguyên vẹn. (Ảnh trước và sau)
Cơ sở, vật chất đầu tư phục vụ du khách chụp ảnh, check-in nay "buồn thiu" làm bạn với nắng gió.
Bãi cát mênh mông nơi từng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi giờ hoang vắng, cây dại phủ bờ. (Ảnh trước và sau)
Những quán kinh doanh hải sản được đầu tư, những ki ốt buôn bán hàng hóa, ẩm thực tạo sinh kế cho phụ nữ khó khăn làng chài Hoài Hải trước đó nay không còn hoạt động, trống trải. (Ảnh trước và sau)
Biển bảng quảng bá hình ảnh điểm du lịch cộng đồng, khu vực sinh kế của người dân gỉ sét, bám đầy bùn đất chẳng ai quan tâm. (Ảnh trước và sau)
Ông N.V.M (56 tuổi), một hộ dân được địa phương tạo điều kiện buôn bán tại Mũi Gành - Hoài Hải cho biết, từ sau cơn bão số 13 đến nay, dự án du lịch cộng đồng xóa đói giảm nghèo này ngưng hoạt động, những người dân nghèo được buôn bán trước kia đều đi kiếm việc làm khác.
"Không được địa phương định hướng nên cơ sở vật chật đã đầu tư bị xuống cấp, khách du lịch không còn ghé tới, khiến chủ của các cơ sở kinh doanh ăn uống đầu tư nhiều tiền cũng bị phá sản, phụ nữ nghèo làng chài mất nguồn thu nhập lại đi vá lưới thuê", ông M. buồn bã.
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoài Nhơn Đông thông tin, trong thời gian sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13, lượng khách du lịch đổ về Mũi Gành - Hoài Hải rất ít nên một số hộ dân không còn ra buôn bán. Hiện tại địa phương đã đi kiểm tra, khảo sát toàn bộ khu vực, đồng thời sẽ xây dựng phương án sửa chữa, khôi phục lại hiện trạng điểm du lịch cộng đồng trên.
"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới nhằm quảng bá và thu hút lại lượng khách du lịch đến với Mũi Gành - Hoài Hải. Hiện nay cũng có nhà đầu tư tỏ ý xây dựng điểm du lịch tại khu vực này, địa phương cũng sẽ gặp mặt, làm việc với nhà đầu tư trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Hiệp thông tin. (Ảnh trước và sau)