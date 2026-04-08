Cảnh báo: Ngứa da về đêm có thể là dấu hiệu sớm của bệnh suy thận

(VTC News) -

Tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) ghi nhận nhiều bệnh nhân thận đã suy ở giai đoạn nặng, mà một trong những dấu hiệu sớm là ngứa.

Nhiều người bị ngứa kéo dài, đặc biệt về đêm, gãi đến trầy xước da nhưng vẫn nghĩ là dị ứng thông thường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mai Trà My (Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai), đây có thể là dấu hiệu sớm của suy thận - bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua.

Khác với cảm giác ngứa do côn trùng đốt hay dị ứng thời tiết thường giảm khi bôi thuốc, ngứa do suy thận có đặc điểm riêng.

“Người bệnh thường mô tả cảm giác ngứa như xuất phát từ bên trong, âm ỉ, râm ran dưới da, vô cùng khó chịu. Đặc biệt, ngứa thường bùng phát mạnh về đêm, khiến người bệnh mất ngủ kéo dài, cơ thể suy kiệt”, BS. Mai Trà My cho biết.

Ngứa đến mất ngủ tưởng dị ứng nhưng cũng là dấu hiệu sớm của suy thận

Lý giải vì sao suy thận lại gây ngứa, theo BS My, có ba cơ chế chính khiến da trở thành “nạn nhân” của suy thận:

Tích tụ độc tố trong máu: Khi chức năng thận suy giảm, các chất như urê, phospho không được đào thải, tích tụ trong máu và mô da, kích thích đầu dây thần kinh gây ngứa.

Da khô nghiêm trọng: Người bệnh suy thận thường giảm tiết mồ hôi, khiến da khô, nứt nẻ và nhạy cảm hơn.

Rối loạn chuyển hóa canxi - phospho: Sự mất cân bằng này gây lắng đọng calci - phosphat ở da và mạch máu, làm tăng cảm giác ngứa.

Những dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua

BS My khuyến cáo, nếu tình trạng ngứa đi kèm các biểu hiện sau, người dân cần kiểm tra chức năng thận sớm:

Phù: Sưng mí mắt, phù chân, ấn lõm lâu hồi phục

Nước tiểu bất thường: Có bọt lâu tan, màu sẫm, lượng nước tiểu giảm

Hơi thở bất thường: Có mùi khai nhẹ hoặc vị kim loại trong miệng

Mệt mỏi kéo dài: Da nhợt nhạt, mất ngủ, giảm tập trung

Bác sĩ My cũng khuyến cáo, trong quá trình điều trị và kiểm soát triệu chứng ngứa do suy thận, người bệnh cần dưỡng ẩm da hằng ngày bằng các sản phẩm lành tính, không mùi. Duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm giàu phospho như sữa, hạt, nước ngọt có ga. Xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi chức năng thận

Không nên tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc, không tắm nước quá nóng vì dễ làm da khô và ngứa nặng hơn, hạn chế gãi nhiều gây trầy xước, tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

“Không ít bệnh nhân vì chủ quan hoặc tự điều trị sai cách đã khiến bệnh tiến triển nhanh sang giai đoạn nặng”, BS. My nhấn mạnh.