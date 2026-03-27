Căng thẳng tột độ: Mỹ lần đầu đưa 'sát thủ thầm lặng' đấu trí với hải quân Iran

Theo Reuters, Lầu Năm Góc chính thức xác nhận Mỹ triển khai tàu không người lái trên mặt nước tham gia vào chiến dịch ở Trung Đông, đánh dấu lần đầu tiên Washington lên tiếng về việc sử dụng những phương tiện như vậy trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Trả lời các câu hỏi của Reuters, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins cho biết tàu không người lái do công ty BlackSea có trụ sở tại Maryland chế tạo và chúng thường được gọi là Tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC).

Tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC) của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

“Lực lượng Mỹ tiếp tục sử dụng hệ thống không người lái trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả tàu không người lái trên mặt nước như GARC. Đặc biệt, loại vũ khí này hoạt động thành công hơn 450 giờ trên biển và di chuyển hơn 2.200 hải lý trong cuộc tuần tra hàng hải hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury”, ông Hawkins nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Hawkins từ chối nêu tên những hệ thống không người lái khác đang được triển khai trong chiến dịch của Mỹ tại Iran. Công ty BlackSea cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Tàu cao tốc không người lái có thể được sử dụng để giám sát hoặc thực hiện những cuộc tấn công cảm tử chưa từng được báo cáo trước đây. Điều này diễn ra bất chấp loạt thất bại trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của Hải quân Mỹ nhằm xây dựng hạm đội tàu mặt nước không người lái.

Các tàu không người lái từng được Ukraine sử dụng để chở chất nổ tấn công Hạm đội biển Đen của Nga.

Trong nhiều năm qua, Mỹ cố gắng xây dựng hạm đội tàu tự hành không người lái trên mặt nước và dưới nước, như giải pháp thay thế rẻ hơn và nhanh hơn so với tàu chiến và tàu ngầm có người lái, đặc biệt là để đối phó với sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nỗ lực này bị chậm tiến độ và gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật, lo ngại về chi phí và một loạt thất bại trong quá trình thử nghiệm.

Năm 2025, Reuters đưa tin GARC gặp phải nhiều vấn đề về hiệu suất và an toàn, bao gồm cả vụ va chạm với một chiếc tàu khác ở tốc độ cao trong cuộc thử nghiệm quân sự.