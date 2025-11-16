Cận cảnh 'Thần võ' học trò Nguyễn Trần Duy Nhất giã 60 đòn hạ gục võ sĩ Malaysia

(VTC News) -

Võ sĩ Mùi Trọng Vinh hạ gục Terenz Tan ở trận tranh đai "Thần võ độc tôn" hạng Chim ưng.

Tối 15/11 tại võ đường Liên Phong (TP.HCM), Mùi Trọng Vinh - nhà vô địch hạng Chim ưng của giải Thần võ Việt Nam (God of Martial Arts - GMA) - chạm trán Terenz Tan Min Jun (Malaysia) trong trận tranh đai Thần võ độc tôn. Võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng knock out đầy thuyết phục trong hiệp 2.

Mùi Trọng Vinh - võ sĩ tập luyện ở câu lạc bộ No.1 Muay Club của Nguyễn Trần Duy Nhất - hóa giải hầu hết sở trường của đối thủ. Terenz Tan với kỹ năng thiên về địa chiến cố gắng vật và khóa đối với đại diện chủ nhà. Tuy nhiên, kể cả khi đưa được Mùi Trọng Vinh xuống sàn đấu, võ sĩ người Malaysia không đủ khỏe để tung ra đòn kết thúc.

Nguyễn Trần Duy Nhất (áo xanh) chia vui với Mùi Trọng Vinh (giữa).

Trong tình huống bị quật ngã ở hiệp 2, học trò của Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn đủ sức bền để không cho đối thủ kiểm soát. Terenz Tan thậm chí không thực hiện được động tác khóa siết và bị Mùi Trọng Vinh lật ngược tình thế. Võ sĩ Việt Nam hóa giải được đòn đánh của đối thủ và dần chiếm ưu thế ngược lại.

"Thần võ Việt Nam" hạng Chim ưng kiểm soát đối thủ trong thế ngồi trên. Anh liên tiếp tung ra những đòn đấm và chỏ, trong khi Terenz Tan chỉ có thể giơ tay che mặt mà không phản đòn được. Tổng cộng, Mùi Trọng Vinh tung ra hơn 60 đòn đánh vào đầu và sườn của đối thủ.

Đến khi nhận thấy Terenz Tan không còn động tác phòng thủ mà chỉ nằm yên chịu đòn, trọng tài can thiệp để dừng trận đấu. Mùi Trọng Vinh giành chiến thắng knock out, trở thành "Thần võ độc tôn" của giải GMA.

Mùi Trọng Vinh sinh năm 1998 là một trong những võ sĩ MMA (võ thuật tổng hợp) Việt Nam nhiều tiềm năng. Anh từng có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở đấu trường trong nước trước khi thua Yin Xiangzhao (tính điểm) ở ONE Friday Fights 112.

So với Mùi trọng Vinh, Terenz Tan giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn. Tuy nhiên, theo Tapology, hầu hết các trận đấu của võ sĩ 32 tuổi người Malaysia là những lần thượng đài ở thể thức nghiệp dư.