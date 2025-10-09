Cận cảnh siêu dự án khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vướng vòng lao lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Cùng bị khởi tố có các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gồm ông Đinh Quốc Thái, ông Cao Tiến Dũng (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh), ông Võ Văn Chánh và ông Nguyễn Quốc Hùng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh).
Ngoài ra, ông Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Văn phòng UBND tỉnh và bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Free Land, cũng bị khởi tố để điều tra tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến dự án King Bay tại xã Nhơn Trạch.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, khu đất rộng 125 ha tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) – từng được quảng bá là khu đô thị hạng sang King Bay – hiện bị bỏ hoang, phủ kín cỏ dại và xuống cấp nghiêm trọng. Dự án nằm trên vị trí “đất vàng”, ngay cạnh đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua cầu Nhơn Trạch, một nút giao chiến lược kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là TP.HCM và Đồng Nai.
Phần lớn hạ tầng và nhà ở trong dự án đã được xây dựng nhưng chưa có dấu hiệu đưa vào khai thác, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian.
Bên trong dự án, các dãy nhà phố và biệt thự liền kề đã hoàn thiện phần thô, cao 3 - 4 tầng, nhưng phần lớn vẫn bỏ trống, cửa đóng im lìm.
Khu vực được cho là nhà điều hành hoặc nhà mẫu nằm gần mép sông, vẫn còn nguyên hiện trạng nhưng không có dấu hiệu hoạt động.
Hệ thống đường nội khu được trải nhựa hoặc rải đá dăm, nhưng nhiều đoạn đã xuống cấp, cỏ mọc lấn vào lòng đường. Mặc dù đèn chiếu sáng và vỉa hè đã được lắp đặt, khu vực vẫn vắng bóng cư dân và hầu như không có phương tiện qua lại.
Theo quan sát, khuôn viên bên trong trồng nhiều cây xanh, bờ kè ven sông đã gia cố bằng đá, có lối đi bộ và khu tiểu cảnh nhưng ít được bảo dưỡng. Xen giữa các tuyến đường vẫn còn nhiều lô đất trống, một số công trình xây dở, cỏ mọc cao.
Phía ngoài, tuyến đường chính giáp sông rộng và thông thoáng, có dải phân cách và cây xanh hai bên. Tuy nhiên, phía đường dẫn vào dự án hẹp, mặt đường sỏi đá, xuất hiện ổ gà và nước đọng sau mưa.
Nhờ lợi thế “một bước ra sông”, “5 phút ra cao tốc”, dự án từng được môi giới “thổi giá” lên tới 2,6 tỷ đồng/nền 175 m² và từ 5,5 đến 12 tỷ đồng/nền biệt thự ven sông. Không ít khách hàng từ TP.HCM và các tỉnh lân cận xuống tiền với kỳ vọng sở hữu bất động sản ven sông hiếm hoi ở khu Đông. Thế nhưng, sau gần 10 năm khởi động, dự án vẫn không thể đi vào hoạt động.
Công ty CP Free Land (chủ đầu tư dự án) dù chưa được giao đất hợp pháp nhưng đã phân lô, bán nền từ tháng 5/2018, thu tiền của hàng trăm khách hàng. Đến tháng 9/2018, UBND tỉnh mới ban hành quyết định giao đất. Tuy nhiên, đến năm 2021, Sở Xây dựng Đồng Nai hủy bỏ xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với khu dân cư A2 (19 ha) do chủ đầu tư chưa có bảo lãnh pháp lý hợp lệ.
Những sai phạm trong quá trình phê duyệt, giao đất, định giá và quản lý dự án King Bay đã khiến nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị khởi tố.
Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, hàng trăm khách hàng King Bay vẫn chưa được bàn giao đất như cam kết. Một số đã thanh toán tới 95% giá trị hợp đồng, nhưng dự án vẫn “án binh bất động”.
Hiện khu đất 125 ha từng được kỳ vọng trở thành “thành phố ven sông” của Nhơn Trạch giờ chỉ còn lại những con đường dở dang, rào chắn gỉ sét và cỏ mọc ngập lối. Cảnh tượng này là minh chứng rõ ràng nhất cho hậu quả của những sai phạm trong quản lý, phê duyệt và kinh doanh bất động sản, khiến một số cán bộ cấp cao tỉnh Đồng Nai bị khởi tố.