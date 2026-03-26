Cận cảnh diện mạo của BMW iX3 tại triển lãm ô tô Bangkok

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS), BMW iX3 2026 thu hút lượng khách lớn tham quan và trải nghiệm, cho thấy cho thấy sức hút đáng kể của dòng SUV điện mới.

Thiết kế ngoại thất thay đổi, giảm chi tiết truyền thống

So với thế hệ trước, BMW iX3 2026 có thiết kế hiện đại hơn với các đường nét gọn gàng và mang tính khí động học. Phần đầu xe không còn sử dụng lưới tản nhiệt lớn dạng truyền thống, thay vào đó là cụm chi tiết tích hợp đèn LED nhằm nhấn mạnh nhận diện thương hiệu.

Thiết kế này giúp mặt trước bớt “nặng” và tạo cảm giác cân đối hơn so với các mẫu BMW gần đây. Tuy nhiên, cách bố trí đèn pha có phần khác biệt khi không còn giữ rõ hình dáng “mắt xe” quen thuộc.

Một chi tiết gây chú ý là camera trước được đặt lệch tâm thay vì nằm chính giữa như thông thường. Điều này khiến không ít người dùng đặt câu hỏi về tính thẩm mỹ.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đủ nhận diện. Tổng thể, phần đuôi xe không quá nổi bật nhưng giữ được sự hài hòa với thiết kế chung.

So với thế hệ iX3 trước, phiên bản mới mang lại cảm giác hiện đại hơn, ít chi tiết phô trương nhưng vẫn giữ được đặc trưng của BMW.

Nội thất số hóa mạnh, giảm nút vật lý

Không gian nội thất của BMW iX3 2026 đi theo xu hướng số hóa với nhiều chức năng được tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 18 inch.

Một thay đổi đáng chú ý là các thao tác điều chỉnh hướng gió điều hòa được đưa vào màn hình thay vì sử dụng nút vật lý. Điều này giúp khoang lái gọn gàng hơn nhưng cũng khiến việc thao tác trở nên phức tạp hơn.

Xe được trang bị màn hình Panoramic Vision HUD, hiển thị thông tin trực tiếp trên kính lái. Khu vực màn hình có phần nền tối, giúp hiển thị nội dung rõ ràng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Về tổng thể, nội thất iX3 được đánh giá cao về độ hoàn thiện và cảm giác chắc chắn. Bố cục đơn giản, dễ làm quen, phù hợp với người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, thiết kế vô-lăng lại có hình dạng và chi tiết phức tạp hơn so với các mẫu BMW trước đây. Một số ý kiến cho rằng chi tiết này mang tính tương lai, trong khi số khác nhận định nó làm mất đi sự tối giản vốn có.

Các tùy chọn màu nội thất cũng ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận không gian. Tông màu nâu được đánh giá dễ chịu hơn so với phối màu trắng - đen tương phản mạnh.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, BMW iX3 2026 vẫn thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm ngay từ giai đoạn đầu. Số lượng đơn đặt trước cho thấy mẫu xe điện này có tiềm năng trở thành sản phẩm bán chạy của hãng.

Thiết kế mới của BMW cho thấy xu hướng chuyển từ các chi tiết truyền thống sang phong cách hiện đại, tối giản hơn. Việc thu nhỏ lưới tản nhiệt và tăng cường yếu tố công nghệ là một trong những thay đổi đáng chú ý.

Bên cạnh đó, việc tích hợp nhiều chức năng vào màn hình cũng phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô. Hiện tại, các hãng đang chuyển dần sang giao diện điều khiển số thay cho nút bấm vật lý.