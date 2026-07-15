Các chùa, cơ sở tự viện cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã vào sáng 27/7

(VTC News) -

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành công văn về việc cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã vào lúc 5h sáng 27/7 tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ.

Chùa Quán Sứ cử 3 hồi chuông trống cầu quốc thái dân an sáng 1/7/2025 - đánh dấu ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước.

Công văn nêu rõ, tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hằng năm, vào dịp 27/7, Tăng ni, Phật tử trong cả nước đều tổ chức các hoạt động cầu siêu, tưởng niệm nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh Anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, tích cực tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phối hợp với chính quyền tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh thành kính tri ân các liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn nghĩa tình.

"Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố thông báo tới các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã vào lúc 5h ngày 27/7 tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ", theo công văn.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự bày tỏ mong muốn Tăng mi, Phật tử tích cực hưởng ứng các hoạt động tri ân, báo ân, góp phần lan tỏa tinh thần "uống nước nhớ nguồn" và thực hiện trách nhiệm của người con Phật đối với đất nước, dân tộc.