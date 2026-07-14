Sau một tuần khai quật, tìm thấy 74 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật trong ngày. Các lực lượng đã đào khoảng 50 m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính đến hết ngày 14/7 - sau một tuần triển khai khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng - lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể.

Theo kế hoạch, ngày 15/7, lực lượng quy tập sẽ tiếp tục mở rộng việc khai quật về hai đầu của rãnh mộ, nhằm tìm kiếm thêm các hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng trực tiếp tham gia chôn cất hoặc biết thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Sau lời kêu gọi, nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp những tư liệu, ký ức quan trọng, góp phần khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất và tổ chức khai quật tìm kiếm vào sáng 6/7.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Đặc biệt, một mẩu giấy còn lưu được thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, giúp cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính một trong các hài cốt được quy tập. Sáng 7/7, hai người nhận là em trai của liệt sĩ đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN để đối chiếu huyết thống, kết quả đang được cơ quan chuyên môn phân tích.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ