Bổ nhiệm cấp phó vượt quy định, tuyển công chức sai vị trí là hành vi lãng phí

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, quy định cụ thể hành vi gây lãng phí.

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Đối với tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động trong khu vực Nhà nước, hành vi gây lãng phí gồm: thành lập, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị không đảm bảo điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gây lãng phí; bố trí số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị vượt mức quy định, trừ trường hợp được phép bố trí số lượng cấp phó cao hơn.

Giao biên chế không phù hợp với quy định pháp luật về căn cứ xác định biên chế công chức, gây lãng phí; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức không đúng thẩm quyền, không căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gây lãng phí; ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, loại hợp đồng và thời hạn ký kết hợp đồng theo quy định, gây lãng phí.

Nghị định cũng xác định các hành vi gây lãng phí trong công tác tuyển dụng, sử dụng nhân sự, gồm: tuyển dụng viên chức không đúng thẩm quyền hoặc không căn cứ vào nhu cầu thực tế, vị trí việc làm, quỹ tiền lương và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng làm việc với viên chức, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ không phù hợp với quy định của pháp luật, tính chất công việc, yêu cầu nhiệm vụ, nguồn tài chính và nhu cầu nhân lực của đơn vị; áp dụng chính sách tuyển chọn, thu hút, trọng dụng người có tài năng không đúng quy định của pháp luật.

Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức không căn cứ vào năng lực của công chức, nhu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, dẫn đến công chức được điều động, biệt phái không được bố trí, sử dụng hoặc công chức được luân chuyển không đạt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc theo yêu cầu của chức danh được quy hoạch, gây lãng phí; đào tạo, bồi dưỡng không căn cứ vào vị trí việc làm gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, gây lãng phí.

Đối với quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, năng lượng, hành vi gây lãng phí gồm: khai thác nước vượt hạn ngạch đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định gây ra hạn hán, thiếu nước; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất không đảm bảo điều kiện về năng lực dẫn đến đất để thực hiện dự án đầu tư không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với thời hạn ghi trong dự án đầu tư, thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định pháp luật đất đai.

Theo Nghị định mới của Chính phủ, hành vi cố ý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư công không đúng quy định dẫn đến kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện dự án so với thời gian, tiến độ đã được phê duyệt cũng được xem là lãng phí.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định chi tiết các hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi cả nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.