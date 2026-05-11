Bộ máy Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể sau khi tinh gọn ngày càng hướng về cơ sở

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều 11/5, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Bà Hà Thị Nga cho biết, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả rất tích cực, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

"Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở", Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Hệ thống Mặt trận kịp thời bám sát các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào công tác điều hành bộ máy; thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội; đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động và phối hợp thực hiện.

Theo bà Hà Thị Nga, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực cũng chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế đảm bảo cho tổ chức Mặt trận hoạt động đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Đồng thời, thể hiện vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao để phát huy thế mạnh của từng tổ chức trong triển khai công tác Mặt trận.

Báo cáo kiểm điểm cũng thể hiện, trong giai đoạn 2024-2026, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

"Ủy ban chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các vị Ủy viên Ủy ban tham gia đầy đủ các kỳ họp, nhiều vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho công tác Mặt trận", bà Hà Thị Nga nói.

Trong khi đó, Đoàn Chủ tịch chủ động và phối hợp tích cực với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo thẩm quyền.

Đoàn Chủ tịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và hệ thống các văn bản hướng dẫn về bầu cử.

Đoàn Chủ tịch cũng đã tổ chức các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo đúng quy định, khách quan, dân chủ, mang tính xây dựng cao. Công tác này, theo bà Hà Thị Nga, đã góp phần lựa chọn được danh sách người ứng cử có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Cụ thể như công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao; việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt; việc hướng dẫn MTTQ các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ...