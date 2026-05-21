Bộ Chính trị: Có cơ chế bảo vệ người chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Kế hoạch).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Mục đích của kế hoạch là tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai.

Xử lý nghiêm người đứng đầu bao che, cản trở việc xử lý tham nhũng

Kế hoạch nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị yêu cầu, xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm.

"Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", kế hoạch đề ra các nhiệm vụ.

Bộ Chính trị lưu ý xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Bộ Chính trị định hướng việc ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

Bộ Chính trị gợi mở thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổ chức bộ máy cần được kiện toàn; hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Hợp tác quốc tế cần được tăng cường, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Tập trung sửa đổi Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự

Kế hoạch của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Viện KSND tối cao; Đảng ủy TAND tối cao; các ban Đảng Trung ương...

Với Đảng ủy Quốc hội, Kế hoạch nêu nhiều nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Tập trung chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan (hoàn thành 2027), Luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành 2028) và pháp luật có liên quan... Nghiên cứu xây dựng dự Luật Đăng ký tài sản theo yêu cầu của nghị quyết 04 (hoàn thành trước 2028).

Với Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị giao 18 nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể như: Chỉ đạo tiếp tục rà soát, có phương án xử lý với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý 2/2026); Hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong 2026) và hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp trong quý 2/2026.

Đảng ủy Chính phủ cũng cần chỉ đạo hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để áp dụng trong cả nước (hoàn thành trong quý 2/2026). Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...