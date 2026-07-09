Bí thư Hà Nội: Thay thế ngay cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực

Đổi mới phương thức lãnh đạo, thay cán bộ sợ trách nhiệm

Chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ XVI dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá sau một buổi làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất cao đối với 7 nội dung báo cáo trình hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, sự đồng thuận cao thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, Khóa XVIII.

Bí thư Thành ủy ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan tham mưu và đánh giá các ý kiến tại hội nghị đều bám sát thực tiễn, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Một trong những nội dung quan trọng được hội nghị thống nhất là sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy nhằm tạo cơ sở cho hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Theo Bí thư Thành ủy, quy chế mới sẽ phân định rõ thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; quy định chặt chẽ quy trình chuẩn bị, thẩm định các nội dung trình cấp có thẩm quyền, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, Thành ủy sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng giao việc gắn với sản phẩm cụ thể, kiểm đếm tiến độ hằng tuần, hằng tháng và đánh giá cán bộ bằng kết quả thực thi nhiệm vụ.

"Mỗi bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Mỗi dự án trọng điểm phải có người phụ trách xuyên suốt, mỗi điểm nghẽn phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu triển khai nghiêm chỉ đạo của Trung ương về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

"Sẽ thực hiện ngay việc thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung của thành phố", Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, Bí thư Thành ủy yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, coi đầu tư công là nguồn vốn dẫn dắt, tạo động lực huy động các nguồn lực xã hội.

Danh mục đầu tư phải ưu tiên các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, liên kết vùng, xử lý môi trường, chống ngập cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa. Đặc biệt, thành phố sẽ thay đổi cách điều hành vốn đầu tư công theo hướng linh hoạt.

Theo đó, ngay trong tháng 7 và tháng 8 sẽ rà soát tiến độ các dự án. Những đơn vị không có khả năng giải ngân sẽ bị điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng triển khai tốt hơn, thay vì chờ đến cuối năm mới xử lý. Bí thư Thành ủy cho biết, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Hà Nội hiện đạt khoảng 53%, cao hơn đáng kể mức bình quân chung cả nước.

Hoàn thành dự án hồi sinh sông Nhuệ vào năm 2029

Hội nghị cũng thống nhất chủ trương triển khai dự án cải tạo, phục hồi môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT. Theo Bí thư Thành ủy, dự án có quy mô sơ bộ hơn 75.000 tỷ đồng, không chỉ giải quyết ô nhiễm môi trường mà còn tạo lập không gian sinh thái, cảnh quan và quỹ đất phát triển mới cho Thủ đô.

Ông yêu cầu các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành vào năm 2029. Sau sông Nhuệ, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tạo sông Đáy và một số dòng sông khác trên địa bàn.

Đối với việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành chuyển nhanh từ giai đoạn xây dựng kế hoạch sang tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, FDI chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển hạ tầng chiến lược.

“Đảng ủy UBND thành phố tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn trong tháng 8/2026, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách”, Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, khi hoàn thành, hệ thống dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, minh bạch thị trường bất động sản và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cùng 126 xã, phường để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đánh giá tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,22%, song cần có kịch bản điều hành mới để hoàn thành mục tiêu cả năm. Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa bàn, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

“Ngay trong tháng 7, Thường trực Thành ủy sẽ làm việc chuyên đề với Đảng ủy UBND thành phố về kịch bản tăng trưởng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, từng người đứng đầu và gắn trách nhiệm đến kết quả cuối cùng”, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết.

Đồng thời, nhấn mạnh, các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng, HĐND và Văn phòng Thành ủy sẽ theo dõi tiến độ thực hiện từng tuần; kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành của tổ chức, người đứng đầu và cán bộ phụ trách.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển nhưng cũng đối mặt với trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt để biến tiềm năng thành động lực phát triển, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Thủ đô.