Bắt thanh niên dùng xịt hơi cay để giật dây chuyền vàng của chủ tiệm tạp hóa

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Nghĩa (sinh năm 2005, trú xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/1, trong lúc tuần tra, Công an xã Thạnh Hòa phát hiện, bắt quả tang Nghĩa cùng tang vật liên quan gồm dây chuyền vàng và bình xịt hơi cay.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nghĩa khai lái xe máy BKS 65B-543.47 đi dọc các tuyến quốc lộ tìm người sơ hở để ra tay cướp giật.

Nguyễn Minh Nghĩa cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)

Khi đến khu vực gần Công ty Trí Hưng, thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, Nghĩa phát hiện bà N.T.B., chủ tiệm tạp hóa, đeo dây chuyền vàng nên giả vờ vào mua hàng. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để tẩu thoát.

Nghe bị hại tri hô, lực lượng Công an xã Thạnh Hòa đang tuần tra gần đó phối hợp cùng người dân truy đuổi, khống chế Nghĩa cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, đối tượng khai từ đầu tháng 1/2026 đến khi bị bắt còn thực hiện thêm một số vụ cướp tại các tỉnh miền Tây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết.

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân hạn chế đeo trang sức, tài sản có giá trị khi đi một mình hoặc nơi vắng. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi có người lạ tiếp cận bất thường; khi xảy ra vụ việc cần bình tĩnh, ghi nhớ đặc điểm đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất, không truy đuổi khi không bảo đảm an toàn