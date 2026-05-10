Bắt giam tài xế xe đầu kéo tông taxi, 2 người tử vong

Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Tài xế bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 4h ngày 24/4, tài xế Phạm Thương Tâm (SN 1991, trú tại thôn 8, xã Hòa Sơn) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 29E – 219.24, kéo theo rơ-moóc BKS 29RM – 024.85 chở cát xây dựng, lưu thông trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến đoạn giao với Tỉnh lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi mang BKS 50H – 473.34 do anh T.Đ.T (SN 1995, trú tại xã Ea Na) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Krông Ana đi phường Thành Nhất.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Cú tông mạnh khiến hành khách trên taxi là ông L.V.D (SN 1964, trú tại thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Tài xế taxi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Vụ tai nạn cũng khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng.