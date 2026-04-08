Bất chấp siết chặt xử phạt xe vi phạm, vành đai 3 Hà Nội vẫn như chốn vô luật pháp

Thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, anh Nguyễn Văn Long cho biết, việc xuất hiện của xe máy và xe ba gác trên Vành đai 3 trên cao khiến người lái ô tô luôn phải căng thẳng quan sát. Theo anh Long, chỉ cần một tình huống bất ngờ là có thể xảy ra va chạm do sự chênh lệch lớn về tốc độ giữa các phương tiện. "Xe máy, xe ba gác đi lên đường trên cao nhiều lắm, nhất là lúc vắng lực lượng CSGT. Đi giữa dòng ô tô như vậy rất dễ xảy ra tai nạn”, anh Long chia sẻ.