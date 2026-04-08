Bất chấp siết chặt xử phạt xe vi phạm, vành đai 3 Hà Nội vẫn như chốn vô luật pháp

Loạt xe ngang nhiên vi phạm, đường Vành đai 3 trên cao như chốn vô luật pháp
Mặc dù chế tài xử phạt vi phạm giao thông ngày càng nghiêm khắc, mức phạt tăng cao, nhưng tại tuyến Vành đai 3 trên cao, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra công khai. Nhiều hành vi tái diễn thường xuyên, nhất là khi vắng lực lượng chức năng, khiến trật tự giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại nhiều thời điểm trong ngày, từ khu vực Cầu Thăng Long đến các nút giao như Mai Dịch hay Nguyễn Xiển... tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến. Khi vắng lực lượng chức năng, nhiều tài xế ngang nhiên đi sai làn, lấn làn hoặc dừng, đỗ không đúng quy định.
Phổ biến nhất là tình trạng ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp. Theo quan sát, không chỉ khi xảy ra ùn tắc mà ngay cả lúc lưu lượng phương tiện không quá đông, nhiều xe vẫn nối đuôi nhau đi vào làn này để vượt lên.
Việc chiếm dụng làn khẩn cấp khiến làn đường này không còn đúng chức năng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ va chạm tại các điểm nhập làn.
Bên cạnh đó, tình trạng xe máy đi lên Vành đai 3 trên cao vẫn diễn ra. Dù đã có biển cấm tại các lối lên, nhiều người vẫn cố tình vi phạm.
Tại hướng từ nút giao Mai Dịch, xe máy len lỏi giữa các dòng ô tô đang di chuyển với tốc độ cao.
Không chỉ xe máy, một số phương tiện thô sơ như xe ba gác cũng ngang nhiên chạy lên tuyến đường này. Những phương tiện có tốc độ chậm di chuyển giữa dòng xe lớn khiến tình huống giao thông trở nên khó kiểm soát, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng xe đông.
Thường xuyên đi lại trên tuyến đường này, anh Nguyễn Văn Long cho biết, việc xuất hiện của xe máy và xe ba gác trên Vành đai 3 trên cao khiến người lái ô tô luôn phải căng thẳng quan sát. Theo anh Long, chỉ cần một tình huống bất ngờ là có thể xảy ra va chạm do sự chênh lệch lớn về tốc độ giữa các phương tiện. "Xe máy, xe ba gác đi lên đường trên cao nhiều lắm, nhất là lúc vắng lực lượng CSGT. Đi giữa dòng ô tô như vậy rất dễ xảy ra tai nạn”, anh Long chia sẻ.
Chị Trần Thu Hằng, sống gần nút giao Mai Dịch, cho biết vào những thời điểm không có lực lượng chức năng, nhiều ô tô lập tức đi vào làn khẩn cấp, còn xe máy thì len lỏi giữa các xe lớn.
Một vi phạm gây nhức nhối khác là tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đón, trả khách sai quy định. Tại khu vực gần lối lên từ Cầu Thăng Long, nhiều xe bất chấp nguy hiểm, dừng giữa dòng xe đang chạy tốc độ cao để đón khách, buộc hành khách phải bước xuống lòng đường, tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất lớn.
Đáng chú ý, một số tài xế xe ôm công nghệ vì muốn rút ngắn quãng đường hoặc đi theo chỉ dẫn từ ứng dụng Google Maps, cũng chở khách đi lên Vành đai 3 trên cao.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại uý Nguyễn Minh Đức, cán bộ đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, mỗi ngày lực lượng vẫn xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có xe khách dừng đón trả khách sai quy định và xe máy đi vào đường cấm. Dù đã tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, các hành vi này vẫn tái diễn, nhất là vào thời điểm không có lực lượng chốt trực.
"Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm lập lại trật tự giao thông trên tuyến. Người tham gia giao thông cũng được khuyến cáo cần nâng cao ý thức chấp hành quy định để bảo đảm an toàn cho chính mình và người khác", đại diện đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin.
Hành vi điều khiển ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc không đúng quy định có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt và thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thể tăng nặng.
Đối với xe máy đi vào đường cao tốc, người điều khiển có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe đến 3 tháng.
Hành vi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định của xe khách trên tuyến đường cấm dừng cũng bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, kèm theo các hình thức xử lý bổ sung.