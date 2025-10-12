Đóng

Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mitsubishi là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Nhật Bản. Các dòng xe Mitsubishi nổi bật với thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cao.

Đặc biệt, Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế hiện đại hơn với lưới tản nhiệt Dynamic Shield đặc trưng, kết hợp cụm đèn LED sắc sảo và các chi tiết tinh chỉnh đầy mạnh mẽ. Kiểu dáng bề thế nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV. (Ảnh: Oto.com)

Bên trong nội thất, Xpander 2025 mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi, phù hợp cho gia đình. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các chất liệu hoàn thiện cũng được nâng cấp, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái hơn.

Về vận hành, Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hộp số tự động mượt mà. Khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh, giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn trên nhiều loại địa hình. Đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu
New Xpander Cross  New Xpander Cross 2025 699 triệu
All New Triton  2WD AT GLX 655 triệu
2WD AT Premium  782 triệu
4WD AT Athlete  924 triệu
XFORCE GLX 599 triệu
Exceed  640 triệu
Premium  680 triệu
Ultimate 1 Tone Màu 705 triệu
Ultimate 2 Tone Màu 710 triệu
ATTRAGE MT 380 triệu
CVT 465 triệu
CVT Premium 490 triệu
XPANDER CROSS Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu
Xpander Cross (2 Tông màu) 703 triệu
XPANDER MT-CKD MY25 2024 560 triệu
AT-Pre MY25 2025 658 triệu
NEW PAJERO SPORT Diesel 4×4 AT (Euro 5)  1 tỷ 365 triệu
Diesel 4×2 AT (Euro 5)  1 tỷ 130 triệu
OUTLANDER  2.0 CVT 2024 825 triệu
2.0 CVT Premium 2024 950 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
