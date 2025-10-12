Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025

Mitsubishi là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Nhật Bản. Các dòng xe Mitsubishi nổi bật với thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ và tính thực dụng cao.

Đặc biệt, Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế hiện đại hơn với lưới tản nhiệt Dynamic Shield đặc trưng, kết hợp cụm đèn LED sắc sảo và các chi tiết tinh chỉnh đầy mạnh mẽ. Kiểu dáng bề thế nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Mitsubishi Xpander 2025 là phiên bản nâng cấp mới của mẫu MPV. (Ảnh: Oto.com)

Bên trong nội thất, Xpander 2025 mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi, phù hợp cho gia đình. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Các chất liệu hoàn thiện cũng được nâng cấp, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái hơn.

Về vận hành, Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm hộp số tự động mượt mà. Khung gầm và hệ thống treo được tinh chỉnh, giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn trên nhiều loại địa hình. Đây vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.

Bảng giá xe ô tô hãng Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) NEW XPANDER AT Premium MY26 2025 659 triệu New Xpander Cross New Xpander Cross 2025 699 triệu All New Triton 2WD AT GLX 655 triệu 2WD AT Premium 782 triệu 4WD AT Athlete 924 triệu XFORCE GLX 599 triệu Exceed 640 triệu Premium 680 triệu Ultimate 1 Tone Màu 705 triệu Ultimate 2 Tone Màu 710 triệu ATTRAGE MT 380 triệu CVT 465 triệu CVT Premium 490 triệu XPANDER CROSS Xpander Cross (Đen, Nâu, Trắng) 698 triệu Xpander Cross (2 Tông màu) 703 triệu XPANDER MT-CKD MY25 2024 560 triệu AT-Pre MY25 2025 658 triệu NEW PAJERO SPORT Diesel 4×4 AT (Euro 5) 1 tỷ 365 triệu Diesel 4×2 AT (Euro 5) 1 tỷ 130 triệu OUTLANDER 2.0 CVT 2024 825 triệu 2.0 CVT Premium 2024 950 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.