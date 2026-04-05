Ảnh Trái Đất từ Artemis II gây tranh cãi: Vì sao năm 1972 đẹp hơn 2026?

(VTC News) -

Sứ mệnh Artemis II đánh dấu lần đầu tiên Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng kể từ chuyến bay Apollo 17 vào năm 1972. Bốn thành viên phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Orion hiện vượt qua hơn nửa chặng đường sau khi cất cánh rời bệ phóng vào ngày 1/4.

Sau khi hoàn thành đợt kích hoạt động cơ đẩy chuyển tiếp Mặt Trăng vào ngày 4/4, các phi hành gia đã thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất và được chiêm ngưỡng hành tinh của chúng ta từ góc nhìn tuyệt đẹp.

Chỉ huy Reid Wiseman chụp lại những hình ảnh 'ngoạn mục' về Trái Đất, trong đó tác phẩm mang tên "Hello, World". Bức ảnh tuyệt đẹp này cho thấy rõ hiện tượng cực quang ở cả hai cực của hành tinh.

Nếu quan sát kỹ, người xem có thể thấy rõ ánh sáng xanh lục rực rỡ ở cả khu vực Bắc bán cầu và Nam bán cầu của Trái Đất.

Sử dụng bức ảnh này, NASA đã đặt cạnh tác phẩm lịch sử của sứ mệnh Apollo 17 năm 1972 để tạo ra một bản so sánh thú vị.

Cơ quan này nhấn mạnh: "Chúng ta tiến rất xa trong 54 năm qua, nhưng có một điều không thay đổi: ngôi nhà của chúng ta nhìn từ không gian vẫn thật lộng lẫy!".

Ảnh chụp Trái Đất năm 1972 và 2026. (Ảnh: NASA)

Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi có thể quan sát đồng thời cả cực quang phương Bắc (Aurora Borealis) và cực quang phương Nam (Aurora Australis).

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra ảnh mới ít rực rỡ hơn so với ảnh chụp cách đây 54 năm của tàu Apollo 17, dù trang bị các công nghệ ghi hình tối tân hơn.

"Tại sao bức ảnh năm 1972 lại trông đẹp hơn?", một tài khoản đặt câu hỏi

"Tôi không biết là do chất lượng hình ảnh hay do không khí, nhưng Trái Đất hiện tại trông thật ảm đạm", một tài khoản khác bình luận.

"Hình ảnh Trái Đất cũ trông sắc nét hơn, trong khi ảnh mới này trông mờ nhạt. Chất lượng máy ảnh hay do biến đổi khí hậu?", một người nêu quan điểm.

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho sự khác biệt của hai bức hình, cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở điều kiện ánh sáng và công nghệ chụp ảnh. Theo đó, bức ảnh năm 2026 được chụp khi một phần Trái Đất đang ở phía ban đêm, tạo nên dải sáng cong và làm tổng thể hình ảnh kém rực rỡ hơn.

"Không phải Trái Đất thay đổi, mà là cách chúng ta chụp ảnh đã thay đổi. Sự khác biệt màu sắc giữa bức năm 1972 và các ảnh Trái Đất hiện đại chủ yếu do công nghệ", một người lên tiếng giải thích.

"Apollo 17 sử dụng máy ảnh phim, vốn làm tăng màu sắc và độ tương phản tự nhiên. Ngày nay, các cảm biến kỹ thuật số, hiệu chỉnh khí quyển và cân chỉnh màu được sử dụng. Phần lớn ảnh hiện đại cũng là ảnh ghép, không phải một lần chụp duy nhất. Vì vậy Trái Đất ngày nay có thể trông kém ‘rực rỡ’ hơn", người này cho biết thêm.

David Melendrez, phụ trách tích hợp hình ảnh tàu Orion của NASA, cho biết phi hành đoàn Artemis II sử dụng máy ảnh DSLR Nikon D5 cầm tay cùng với iPhone.

Nói về ý nghĩa của những bức ảnh Trái Đất, ông chia sẻ: "Khi nhìn vào tất cả những xung đột và vấn đề đang diễn ra trên thế giới, tôi nghĩ việc nhìn thấy chúng ta như một thể thống nhất là rất quan trọng.

Khi bạn nhìn vào bức ảnh đó, không có biên giới nào cả, chỉ có tất cả chúng ta. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra là nhắc nhở mọi người rằng đó là ngôi nhà chung của chúng ta, và tất cả chúng ta đều phải cùng nhau chia sẻ".