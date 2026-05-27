AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế con người trong rà soát văn bản pháp luật

(VTC News) -

Quan điểm trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra khi kết luận cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sáng 27/5.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng nhắc nhở, phê bình một số bộ, ngành, địa phương còn vào cuộc chưa tích cực, chưa đặt đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng rà soát và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Đồng thời, theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cần chú trọng truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Nhận định việc thẩm định, đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp là rất quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát công khai, minh bạch. Đặc biệt chú trọng đến chất lượng chuyên gia thẩm định, ưu tiên các chuyên gia thực tiễn, đội ngũ pháp chế VCCI, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn (là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản), chuyên gia của một số bộ, ngành.

Bên cạnh đó, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, VCCI cần khẩn trương tổng hợp các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn, gửi các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, rà soát.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

"Tôi nhấn mạnh rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế con người. Các bộ, ngành chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ rà soát và đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, có kiểm chứng của chuyên gia pháp lý", Phó Thủ tướng nói.

Bộ Tài chính được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi có văn bản hướng dẫn về kinh phí bảo đảm, khẩn trương giao bổ sung dự toán ngân sách để bảo đảm thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Trước đó, báo cáo về tiến độ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tính đến ngày 26/5, phần lớn các cơ quan Trung ương và địa phương cơ bản đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ trưởng, nhiều công việc đã được các đơn vị thực hiện như: tổ chức tập huấn, triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, địa phương; thành lập các tổ, nhóm đầu mối thực hiện tại các đơn vị trực thuộc để thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát của bộ, cơ quan.

Các đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương cũng đang tổ chức thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo các tiêu chí đã được hướng dẫn. Một số đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương đã có kết quả dự thảo, đang thực hiện việc nhập dữ liệu vào hệ thống báo cáo để gửi đầu mối cơ quan mình.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến về các vấn đề như: thành lập các Tổ chuyên môn để thẩm định kết quả rà soát, huy động chuyên gia; khả năng, phạm vi ứng dụng AI vào thực hiện rà soát; việc tổ chức, lấy ý kiến các hội, hiệp hội, doanh nghiệp....