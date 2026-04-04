7 máy bay Mỹ bị bắn hạ trong xung đột với Iran

Hai vụ mất tích riêng biệt liên quan đến tiêm kích F-15 và máy bay cường kích A-10 thuộc Không quân Mỹ xảy ra hôm 3/4 đã nâng tổng số máy bay có người lái của Mỹ bị phá hủy trong cuộc chiến với Iran lên con số 7.

Cụ thể, chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran, tạo ra cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ.

Trong khi đó, máy bay cường kích A-10 gặp nạn tại khu vực vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz. Dù nguyên nhân chưa được công bố, nhưng phi công duy nhất trên máy bay đã được giải cứu an toàn.

Trước đó, 3 chiếc tiêm kích F-15 bị hệ thống phòng không Kuwait bắn hạ trong vụ "bắn nhầm" trên không phận Kuwait. Cả 6 thành viên phi hành đoàn đều nhảy dù an toàn và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết có 3 phi công đã tham gia trở lại trong cuộc không kích vào Iran.

Đến ngày 12/3, có 6 thành viên phi hành đoàn Mỹ thiệt mạng khi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của họ gặp nạn ở Iraq. Quân đội Mỹ cho biết máy bay tiếp nhiên liệu không bị bắn hạ bởi hỏa lực địch hay đồng minh, mà gặp sự cố với máy bay khác trong khi tham gia Chiến dịch Epic Fury.

Không lâu sau đó, máy bay chỉ huy E3 Sentry tiếp tục bị phá hủy trên đường băng trong cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê-út. CNN đưa tin cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân khiến ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ cũng bị hư hại. Ngoài ra, CNN thông tin tiêm kích F-35 khác của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông hồi tháng 3 sau khi bị trúng đạn được cho là từ phía Iran.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ sẽ sớm đạt mục tiêu quân sự tại Iran và đe dọa ném bom để nước này "trở về thời kỳ đồ đá”. Bộ trưởng Hegseth cũng lặp lại thông điệp này trên mạng xã hội.

“Trong vòng hai đến ba tuần tới, chúng ta sẽ đánh họ quay về thời kỳ đồ đá, đúng nơi họ thuộc về”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các đợt không kích dữ dội.