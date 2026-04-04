Truyền thông Iran nói Tehran bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, trong bối cảnh giao tranh trên thực địa gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn kéo dài 48 giờ do Mỹ đưa ra. Đề xuất này được Washington chuyển tới Tehran thông qua một quốc gia “thân thiện” vào ngày 2/4. Tuy nhiên, thay vì phản hồi chính thức, Iran thể hiện lập trường bằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự.

Hãng Fars cho biết Mỹ đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đặc biệt sau khi Iran tiến hành tấn công vào một kho vũ khí của lực lượng quân sự Mỹ trên đảo Bubiyan (Kuwait).

Một số đánh giá cho rằng đề xuất ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng leo thang và Mỹ đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do “tính toán sai lầm” về năng lực quân sự của Iran.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran, ngày 28/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, theo nguồn tin ngoại giao Iran, Tehran sẽ thông báo cho các quốc gia “thân thiện”, trong đó có Nga, nếu quyết định nối lại đàm phán với Mỹ.

Tuy nhiên, các nỗ lực trung gian hiện chưa đạt kết quả. Tờ Wall Street Journal đứa tin Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng nước này không muốn gặp các quan chức Mỹ tại Islamabad (Pakistan) trong những ngày tới, khiến tiến trình hòa giải do các nước trong khu vực thúc đẩy rơi vào bế tắc.

Nguyên nhân được cho là do bất đồng về điều khoản, khi Tehran coi các yêu cầu của Washington là không thể chấp nhận. Một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang tìm cách tháo gỡ bế tắc và cân nhắc các địa điểm đàm phán thay thế như Doha hoặc Istanbul.

Trên thực địa, giao tranh tiếp tục diễn biến phức tạp. Truyền thông Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này giải cứu thành công 1 thành viên phi hành đoàn của tiêm kích bị bắn hạ tại miền Nam Iran, trong khi số phận của người còn lại vẫn chưa được xác định và công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Cùng thời điểm, Iran cho biết cũng đang triển khai lực lượng truy tìm phi công còn mất tích.

Liên quan đến loại máy bay bị bắn rơi, các quan chức Mỹ cho biết đây là tiêm kích F-15E Strike Eagle, bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng máy bay thuộc dòng F-35.

Các chuyên gia hàng không cũng nhận định những mảnh vỡ được công bố thực chất thuộc về một chiếc F-15E, cụ thể là máy bay của Phi đội 494 thuộc Không quân Mỹ, đóng tại căn cứ RAF Lakenheath (Anh).

Ngoài ra, một máy bay tấn công A-10 của Mỹ cũng đã rơi gần Eo biển Hormuz, với phi công được giải cứu an toàn. Phía Iran tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ các máy bay này, trong khi phía Mỹ chưa xác nhận đầy đủ các thông tin liên quan.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát hơn một tháng trước, một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran. Cuộc xung đột khởi phát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, từ đó châm ngòi cho làn sóng trả đũa lan rộng khắp Trung Đông.

Một số ý kiến trong nội bộ Iran bắt đầu kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao. Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng Tehran nên đạt được thỏa thuận với Washington, trong đó có việc hạn chế chương trình hạt nhân và nối lại hoạt động tại Eo biển Hormuz, đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Tuy nhiên, hiện cả hai bên vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc mất máy bay chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến các nỗ lực đàm phán.

Giới quan sát nhận định với việc giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các kênh đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực vẫn ở mức cao.