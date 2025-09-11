5 thực phẩm trong bếp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ, tiểu đường hiệu quả

(VTC News) -

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh, giúp bảo vệ tuyến tụy và cải thiện độ nhạy insulin.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo nghiên cứu từ Trường Đại học Y Dược California (Mỹ), curcumin có thể làm giảm mức IL-6 và TNF-α, hai yếu tố gây viêm liên quan đến bệnh tiểu đường type 2. Nghệ cũng hỗ trợ gan thải độc, giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - tình trạng phổ biến ở bệnh nhân tiểu đường.

Cách sử dụng: Kết hợp vào các món ăn hoặc pha trà nghệ với hạt tiêu đen để tăng cường khả năng hấp thụ curcumin.

Đu đủ

Đu đủ là loại thực phẩm nên trong thực đơn các loại thức ăn trị gan nhiễm mỡ. Các hợp chất trong quả và hạt đu đủ có khả năng thúc đẩy sự hấp thụ chất béo đồng thời giúp loại bỏ độc tố và Cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.

Đu đủ và nghệ là những thực phẩm rất tốt cho người bị gan nhiễm mỡ và tiểu đường

Uống một ly nước ép đu đủ cả hạt giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh lý này.

Tỏi

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS. Lê Thị Phương Thảo cho biết, tỏi không chỉ tạo thêm hương vị cho món ăn mà còn giúp giảm cân và giảm mỡ với người bị gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu cho thấy, những người mắc bệnh NAFLD (gan nhiễm mỡ không do rượu) dùng 800mg tỏi mỗi ngày, kéo dài trong 15 tuần đã giảm đáng kể lượng mỡ trong gan và nồng độ enzyme cũng được cải thiện.

Hạt lanh

Nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng, hạt lanh chứa nhiều Omega-3, chất xơ và chất chống oxy hóa. Các thành phần này giúp giảm tích tụ mỡ gan, điều hòa đường huyết, duy trì cholesterol ở mức ổn định và tăng cường miễn dịch.

Bạn có thể rắc hạt lanh xay lên salad, trộn vào sinh tố hoặc thêm vào ngũ cốc buổi sáng để bảo vệ gan, tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin – hợp chất có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, đặc biệt là mỡ tích tụ trong gan. Uống trà xanh thường xuyên giúp điều hòa đường huyết, kiểm soát cholesterol, tăng cường khả năng miễn dịch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thay thế đồ uống có đường bằng trà xanh sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn.