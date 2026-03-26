5 lợi ích bất ngờ của đu đủ xanh với sức khỏe

Đu đủ chín thường được dùng làm món tráng miệng giàu vitamin, còn đu đủ xanh xuất hiện trong các món nộm, canh hay hầm, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Theo trang HealthShots, dưới đây là những công dụng bất ngờ mà loại quả này đem lại.

Đu đủ xanh cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết (Ảnh: Shutterstock)

Giàu dưỡng chất, ít calo

Đu đủ xanh có hàm lượng nước cao, ít chất béo và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết như vitamin C, vitamin A, kali, magie… Nhờ đó, nó được xem là thực phẩm phù hợp với những người muốn duy trì chế độ ăn lành mạnh mà không lo dư thừa năng lượng.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100 gram đu đủ xanh chứa các chất dinh dưỡng sau:

Nước: 88,1 gram

Protein: 0,47 gram

Carbohydrate: 10,8 gram

Chất xơ: 1,7 gram

Canxi: 20 mg

Magie: 21 mg

Kali: 182 mg

Vitamin C: 60,9 mg

Vitamin E: 0,3 mg

Vitamin A: 950 microgram

Beta carotene: 274 microgra

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Một trong những điểm nổi bật của đu đủ xanh là chứa papain – enzyme có khả năng phân giải protein. Nhờ đó, thực phẩm này có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu và cải thiện nhu động ruột.

Góp phần tăng cường sức đề kháng

Với hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa, đu đủ xanh có thể giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do. Điều này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và thời tiết.

Lựa chọn cho người muốn kiểm soát cân nặng

Đu đủ xanh chứa chất xơ và có mức năng lượng thấp, giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Nhờ đó, việc bổ sung loại thực phẩm này vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào, hạn chế ăn vặt và góp phần duy trì cân nặng hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các thành phần như kali, chất xơ và chất chống oxy hóa trong đu đủ xanh có thể đóng vai trò hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Với chỉ số đường huyết thấp và hàm lượng chất xơ tương đối cao, đu đủ xanh có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong máu. Điều này đặc biệt hữu ích với những người cần kiểm soát đường huyết hoặc có nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa.

Lưu ý khi sử dụng

Dù mang lại nhiều lợi ích, đu đủ xanh không phù hợp với tất cả mọi người. Nhựa mủ trong đu đủ xanh có thể gây kích ứng ở một số trường hợp, đặc biệt là khi ăn sống hoặc chưa chế biến kỹ. Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.