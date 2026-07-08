5 loại hoa trồng ban công vừa đẹp, vừa đuổi muỗi hiệu quả

(VTC News) -

Thay vì lạm dụng các loại hóa chất xịt muỗi độc hại, gia chủ có thể biến ban công thành "lá chắn xanh" tự nhiên bằng các loại hoa nhiều màu sắc.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ nổi bật với màu vàng, cam bắt mắt, nở hoa khá bền và dễ chăm sóc. Loài hoa này chứa hợp chất pyrethrin – thành phần tự nhiên được sử dụng trong nhiều sản phẩm phòng chống côn trùng. Hợp chất này có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của côn trùng, khiến chúng bị tê liệt.

Là loại cây ưa sáng, cúc vạn thọ thích hợp trồng ở vị trí nhiều ánh nắng.

Cúc vạn thọ tỏa hương thơm mạnh khiến côn trùng phải… bỏ chạy. (Ảnh: Flosa)

Phong lữ thảo

Hoa phong lữ thảo có cánh mỏng manh, màu sắc phong phú từ đỏ, tím, đến vàng, thích hợp để trang trí ban công.

Đặc biệt, một số giống phong lữ thảo tỏa mùi hương tương tự sả chanh nhờ chứa citronellol và geraniol – hai hợp chất có khả năng làm muỗi tránh xa.

Hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện nắng nóng. Lá và hoa tỏa mùi hương đặc trưng mà nhiều loại côn trùng, trong đó có muỗi, không ưa thích.

Lưu ý, không nên chà xát hoa ngũ sắc trực tiếp lên da vì có thể gây kích ứng da. Cách tốt nhất là tận dụng công dụng này của hoa ngũ sắc thông qua việc trồng cây trong đất.

Hoa oải hương

Hoa oải hương được yêu thích bởi sắc tím lãng mạn và mùi hương đặc trưng. Loài cây này xua đuổi muỗi rất hiệu quả nhờ hợp chất tự nhiên như linalool có khả năng làm rối loạn khứu giác và định hướng của muỗi.

Hoa oải hương xua đuổi muỗi hiệu quả. (Ảnh: Shop Hoa Tươi FlowerSight)

Cây oải hương phù hợp trồng trong chậu đặt ở ban công nhiều nắng, đất thoát nước tốt. Ngoài khả năng đuổi muỗi, oải hương còn tạo cảm giác thư giãn.

Dạ yến thảo

Hoa dạ yến thảo nở liên tục với nhiều gam màu bắt mắt. Mặc dù khả năng đuổi muỗi không mạnh bằng oải hương hay phong lữ thảo, nhưng loại cây này vẫn góp phần hạn chế một số loại côn trùng khi được trồng kết hợp với các cây có tinh dầu thơm.

Dạ yến thảo phù hợp với các ban công nhỏ nhờ tán hoa rủ đẹp mắt.