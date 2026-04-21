3Gang x Fmarket: Khai phá tiềm năng đầu tư Chứng chỉ quỹ cho giới trẻ

Sự dịch chuyển sang tư duy đầu tư chủ động

Thống kê từ các tổ chức tài chính cho thấy, tỷ lệ người trẻ (Gen Z và Millennials) tham gia vào thị trường tài chính tăng trưởng phi mã. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến cuối năm 2024, tổng số tài khoản chứng khoán cá nhân tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 8 triệu tài khoản, trong đó nhóm nhà đầu tư dưới 35 tuổi chiếm tỷ trọng áp đảo trong số lượng mở mới.

Khác với thế hệ trước vốn ưu tiên sự an toàn tuyệt đối từ tiết kiệm truyền thống, giới trẻ hiện nay có tư duy tài chính cởi mở hơn. Nhiều khảo sát thị trường cho thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến các kênh đầu tư ngoài tiết kiệm truyền thống, trong đó đa dạng hóa danh mục được xem là yếu tố quan trọng để giảm rủi ro tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư F0 dễ "say sóng" trước biến động chứng khoán trực tiếp. Lúc này, chứng chỉ quỹ - hình thức ủy thác cho chuyên gia trở thành lựa chọn ưu việt. Theo báo cáo từ các Công ty Quản lý quỹ, quy mô tài sản quản lý (AUM) của các quỹ mở tại Việt Nam đã tăng trưởng trung bình trên 20% mỗi năm. Dẫu vậy, rào cản về thủ tục phức tạp và yêu cầu vốn lớn từng khiến kênh này trở nên xa vời với người có tích lũy nhỏ.

3Gang x Fmarket: Phá bỏ định kiến "Đầu tư là phải vốn lớn"

Để giải quyết nhu cầu về một giải pháp đầu tư tinh gọn, Hệ sinh thái tài chính số 3Gang đã thực hiện bước đi chiến lược khi tích hợp các sản phẩm của Fmarket - nền tảng tập trung chứng chỉ quỹ uy tín tại Việt Nam. Fmarket hiện là nền tảng phân phối chứng chỉ quỹ từ nhiều công ty quản lý quỹ tại Việt Nam như VinaCapital, Dragon Capital, SSIAM…

Sự hợp tác này giúp người dùng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ khác nhau ngay trên ứng dụng di động, với quy trình đầu tư được số hóa.

Bình dân hóa vốn tích lũy: 3Gang cho phép người trẻ bắt đầu tiếp cận các quỹ mở hàng đầu (quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu, quỹ cân bằng) với số vốn linh hoạt chỉ từ vài chục ngàn đồng. Điều này giúp xóa bỏ định kiến đầu tư chỉ dành cho người giàu, giúp việc tích lũy trở thành thói quen hàng ngày của giới văn phòng hay các bạn trẻ mới khởi nghiệp.

Hệ thống phân tích khách quan: Thay vì phải tự mình tìm kiếm thông tin rời rạc, người dùng 3Gang có thể dễ dàng theo dõi biểu đồ tăng trưởng, lịch sử lợi nhuận và xếp hạng của hàng chục quỹ mở từ Fmarket ngay trên một giao diện duy nhất. Tính minh bạch được đẩy lên cao khi mọi dữ liệu đều được cập nhật từ các Công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường.

Trải nghiệm số hóa toàn diện: Mọi quy trình, từ định danh điện tử (eKYC) đến thiết lập danh mục đầu tư, đều được tự động hóa 100% trên môi trường số. Người dùng có thể thực hiện các thao tác đăng ký và quản lý đầu tư trực tuyến một cách thuận tiện, đồng thời dễ dàng theo dõi và kiểm soát danh mục, chủ động quản trị tài sản ngay cả trong những khung giờ bận rộn nhất.

Quản trị tài chính thông minh trong kỷ nguyên Fintech

Điểm nhấn của lần hợp tác này chính là tính tiện ích và sự rõ ràng về thông tin. Mọi giao dịch chứng chỉ quỹ trên 3Gang thông qua Fmarket đều tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp. Nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý danh mục, theo dõi biến động tài sản mọi lúc mọi nơi, từ đó đưa ra những quyết định tài chính phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Đây chính là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư trẻ những người nhạy bén với công nghệ và đề cao sự minh bạch trong mọi trải nghiệm dịch vụ.

Xu hướng số hóa các sản phẩm đầu tư đang từng bước thay đổi cách người trẻ tiếp cận tài chính cá nhân. Khi các nền tảng công nghệ giúp giảm bớt rào cản về thủ tục và vốn ban đầu, chứng chỉ quỹ được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phổ biến hơn trong danh mục đầu tư dài hạn của nhà đầu tư trẻ.