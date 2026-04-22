23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo

(VTC News) -

Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn hiếm gặp, do vi khuẩn tồn tại trong đất và nước gây ra. Bệnh không lây lan phổ biến từ người sang người, nhưng có thể diễn tiến nặng nếu không được điều trị kịp thời. Các ca bệnh thường xuất hiện nhiều tại Đông Nam Á và Australia.

Tại Việt Nam, bệnh vẫn được ghi nhận rải rác hằng năm, đặc biệt có xu hướng tăng sau các đợt mưa lớn, ngập lụt hoặc bão lũ, khi môi trường đất và nước bị ô nhiễm nặng hơn.

Để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đưa ra 8 khuyến cáo. Trước hết, người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn và nước đọng, nhất là ở khu vực ô nhiễm hoặc sau mưa lũ. Khi buộc phải làm việc trong môi trường này, cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như ủng, găng tay.

Các vết thương hở cần được che chắn cẩn thận, tránh tiếp xúc với nguồn nước hoặc đất bẩn. Trong trường hợp bắt buộc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch ngay sau đó để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bệnh Whitmore gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. (Ảnh minh họa)

Việc đi chân trần ở khu vực bùn lầy, nước ngập cũng được khuyến cáo hạn chế. Người dân nên tránh tắm, bơi hoặc ngụp lặn ở ao hồ, sông suối, đặc biệt khi có vết trầy xước trên da.

Bên cạnh đó, giữ vệ sinh cá nhân đóng vai trò quan trọng. Rửa tay bằng xà phòng sau khi lao động hoặc tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và trước khi ăn uống giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh. Nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt và ăn uống cần đảm bảo sạch, thực phẩm phải an toàn.

Những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh thận, phổi mạn tính, gan hoặc suy giảm miễn dịch được xác định là nhóm nguy cơ cao. Nhóm này cần đặc biệt chú ý bảo vệ cơ thể và xử lý tốt các tổn thương ngoài da.

Cục Phòng bệnh cũng nhấn mạnh việc nhận biết sớm triệu chứng. Sau khi tiếp xúc với đất hoặc nước bẩn, nếu xuất hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe hoặc nhiễm trùng kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và điều trị.

Giới chuyên môn cho rằng Whitmore không phải bệnh dễ lây lan nhưng có thể nguy hiểm nếu chủ quan. Việc chủ động phòng tránh và phát hiện sớm là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng Thái Lan ghi nhận phần lớn ca mắc Whitmore là người làm nông, thường xuyên tiếp xúc với đất và nguồn nước ô nhiễm. Trước nguy cơ bệnh gia tăng tại khu vực, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.