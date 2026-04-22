Tòa tháp The Sea: BIM Land kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh du thuyền

Sống thời thượng tại tâm điểm bến du thuyền

Trong văn hóa của giới siêu giàu toàn cầu, du thuyền không còn là một phương tiện di chuyển mà trở thành biểu tượng của sự tự do và đẳng cấp. Bởi vậy, xu hướng sở hữu bất động sản kế cận bến du thuyền đang là khao khát của tầng lớp thượng lưu.

Tại các thủ phủ thượng lưu ven biển, như Monaco hay Saint-Tropez, giá trị thật sự của bất động sản không nằm ở việc “nhìn thấy biển”, mà ở khả năng trở thành một phần của nhịp sống bên bến du thuyền - nơi cư dân bước ra cửa là chạm vào những hải trình tự do, thưởng lãm hoàng hôn bên cầu cảng hay tham dự cuộc gặp gỡ riêng tư tại yacht club với một cộng đồng quốc tế cùng chung gu sống.

Phong cách sống đó cũng được tái hiện tại The Sea - dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền. Tọa lạc tại tâm điểm Bán đảo 2 Halong Marina (Hạ Long, Quảng Ninh), dự án sở hữu vị trí hiếm có sát bên tổ hợp bến du thuyền quốc tế và Yacht Club thời thượng, thiết lập nên một chuẩn sống đúng nghĩa vốn chỉ hiện diện tại những điểm đến hàng đầu thế giới.

Vượt trội so với phần lớn dự án ven biển chỉ có lợi thế cảnh quan, The Sea đưa những trải nghiệm bên bến du thuyền vào đời sống thường nhật. Từ ngưỡng cửa căn hộ, cư dân chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào nhịp sống của những hải trình và trải nghiệm thời thượng bên vịnh di sản.

Từ đó, lối sống The Six Prestige ra đời, trở thành thành biểu tượng của những chuẩn mực hoàn mỹ, dành riêng cho số ít những cá nhân xuất chúng. Tại đây, phong cách sống không còn được đo lường bằng quy mô hay sự phô trương, mà nằm ở độ khan hiếm, tính riêng tư tuyệt đối và những trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Chỉ ít bước chân hòa mình vào nhịp sống sôi động bên tổ hợp bến du thuyền quốc tế - trải nghiệm thời thượng bậc nhất bên vịnh Hạ Long chờ đón chủ nhân căn hộ The Sea.

The Six Prestige - chuẩn mực sống mới bên bờ vịnh di sản

Trong hàng hải quốc tế, 6 knots - tương đương khoảng 11 km/h - là vận tốc tiêu chuẩn của những chiếc siêu du thuyền khi tiến vào bến đỗ an toàn hoặc vùng vịnh tĩnh lặng.

Đây là vùng không tạo sóng (No-wake zone) - nơi không có sóng trắng, hay tiếng ồn động cơ, chỉ có sự trôi chảy mượt mà và thong dong của phong thái người cầm lái đã chinh phục mọi đại dương nay chọn cho mình một bến đỗ bình yên. Số 6 nhờ đó mà trở thành biểu tượng của sự cân bằng hoàn hảo và tinh tế, làm cảm hứng để chủ đầu tư The Sea kiến tạo chuẩn sống The Six Prestige với chiều sâu trải nghiệm và độ hiếm của đặc quyền.

Chuẩn sống này được cụ thể hóa bằng chính cấu trúc dự án: chỉ 6 căn hộ mỗi tầng, tạo nên mật độ tinh tuyển hiếm có, đồng thời thiết lập nên một cộng đồng cư dân giới hạn. Toàn bộ 159 căn hộ tại The Sea đều sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh, đưa tỷ lệ 100% căn hướng vịnh trở thành một chuẩn mực hiếm có trên thị trường căn hộ cao tầng ven biển tại Việt Nam.

Không chỉ giới hạn về số lượng, The Sea còn nâng chuẩn trải nghiệm bằng những tiêu chuẩn thiết kế hiếm có. Tất cả các căn hộ có 2-3 mặt thoáng cùng ban công rộng tới 12m, mở rộng tối đa khả năng đón ánh sáng, gió biển và vẻ đẹp của vịnh vào từng không gian sống.

100% căn hộ hướng vịnh với tầm view panorama cùng mật độ chỉ 6 căn/sàn làm nên chuẩn mực sống mới bên bờ vinh di sản.

Nội khu dự án tiếp tục mở rộng trải nghiệm với bể bơi vô cực, rạp chiếu phim ngoài trời, khu bar & lounge, khu game center, dance club, thư viện, co-working space và các tiện ích được phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Sát bên dự án là bến du thuyền, Yacht Club với không gian sang trọng phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Giá trị của dự án càng được củng cố khi sở hữu vị thế độc tôn tại tâm điểm bán đảo 2 - Halong Marina, nơi được xem là “bán đảo 5 sao” mới của Hạ Long. Bao quanh đó là hệ sinh thái khách sạn và dịch vụ cao cấp với sự hiện diện của những thương hiệu quốc tế như InterContinental Ha Long Bay Resort… Từ The Sea, cư dân dễ dàng kết nối hệ nhà hàng cao cấp, câu lạc bộ du thuyền, trường học quốc tế, dịch vụ y tế và chuỗi tiện ích chuẩn resort.

Đó là cách The Sea xóa nhòa ranh giới giữa một căn hộ cao cấp và một resort 5 sao. Mỗi ngày sống tại đây đều như một kỳ nghỉ dưỡng: sáng dạo bộ bên cầu cảng, chiều gặp gỡ riêng tư tại club lounge, thưởng lãm hoàng hôn trên mặt vịnh từ chính ban công căn hộ. Quan trọng hơn, The Sea còn mở ra đặc quyền tiếp cận cộng đồng sống chuẩn quốc tế - nơi phong cách sống thời thượng bên bến du thuyền trở thành ngôn ngữ chung của những chủ nhân đồng điệu về vị thế, đẳng cấp, gu tận hưởng cuộc sống.