2 thanh niên chém người, bị bắt do sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt giam Lê Quốc Tuấn (SN 2007, ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh) và Đoàn Minh Trí (SN 2005, ngụ ấp An Thạnh, xã An Ninh) để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo điều tra, tối 14/9/2025, Tuấn và Trí đang uống bia tại nhà một người dân ở ấp An Thạnh thì thấy anh N.T.K (20 tuổi, ngụ xã An Ninh) cùng V.T.D (ngụ xã Phước Chỉ) và hai người khác chạy xe máy ngang qua. Trí rủ nhóm của anh K. vào uống bia, sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên nhóm anh K. rời đi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt giam Lê Quốc Tuấn và Đoàn Minh Trí. (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh)

Bực tức, Trí rủ Tuấn mang theo dao, lái xe máy đuổi theo để trả thù. Khi đuổi kịp, cả hai chặn xe, dùng dao chém vào tay anh K. và anh D. rồi vứt hung khí vào bụi cây ven đường để phi tang.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Ninh mời các bên liên quan làm việc, xác minh ban đầu và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả giám định cho thấy anh K. bị thương tích 2%, anh D. bị thương tích 5%; cả hai không yêu cầu xử lý hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định con dao sử dụng trong vụ việc là “vũ khí thô sơ”, nhưng khi được các đối tượng dùng để tấn công người khác gây thương tích thì được xác định là “vũ khí quân dụng”.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Tuấn và Trí.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.