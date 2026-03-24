2 cán bộ công an xã vượt 30km hiến máu cứu bệnh nhân

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, 2 cán bộ Công an xã Triệu Sơn kịp thời hiến máu cứu một nữ bệnh nhân bị vỡ nhân xơ tử cung qua khỏi cơn nguy kịch.

Trước đó, tối 22/3, nhận được thông tin chị N.T.T (SN 1984 trú tại xã Triệu Sơn) bị vỡ nhân xơ tử cung đang nguy kịch, cần truyền máu gấp để cấp cứu, không một giây phút chần chừ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng - Tổ trưởng tổ Cảnh sát khu vực và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ - cán bộ Công an xã Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá) lập tức lên đường. Chỉ trong vòng 30 phút, hai anh vượt quãng đường hơn 30km trong đêm tối, kịp thời có mặt tại bệnh viện.

Không quản ngại khó khăn, không đắn đo suy nghĩ, họ nhanh chóng hiến máu - trao đi chính dòng máu của mình để giành lại sự sống cho người dân. Những giọt máu nghĩa tình ấy tiếp thêm hy vọng, giúp các y, bác sĩ có đủ điều kiện tiến hành ca phẫu thuật thành công, giúp chị N.T.T vượt qua cơn nguy kịch.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ vượt 30km đường trong 30 phút để kịp đến bệnh viện hiến máu cứu nữ bệnh nhân đang nguy kịch. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng cho biết: "Khi nhận được thông tin về trường hợp chị N.T.T đang nguy kịch cần máu gấp để phẫu thuật, chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của chị nên nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, tạm gác lại công việc, nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Phụ sản để có thể giúp đỡ chị vượt qua cơn nguy kịch...".

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, hành động giản dị mà cao đẹp của Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ chạm đến trái tim của nhiều người. Đó không chỉ là nghĩa cử cứu người trong lúc hoạn nạn, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân; thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Đây cũng chính là việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", của lực lượng Công an Thanh Hoá.

Cách đây gần 20 ngày, mặc dù đang tham gia huấn luyện nhưng nghe tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, 2 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá là Thượng úy Lê Văn Sỹ và Binh nhất Ngô Văn Thành (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông) nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, người được cứu là bệnh nhân Lê Xuân Chính (68 tuổi, trú xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Bệnh nhân Chính bị ung thư dạ dày nay trở nặng và phải cấp cứu trong tình trạng sốc thiếu máu, cần truyền máu gấp.

Nhờ được hiến máu kịp thời, bệnh nhân Lê Xuân Chính được các y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cứu chữa qua cơn nguy kịch.