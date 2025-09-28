Xem trực tiếp Nam Định đấu với CAHN, vòng 5 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Nam Định đấu với CAHN thuộc vòng 5 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h ngày 28/9, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play, kênh truyền hình VTV5, HTV Key và các nền tảng xem bóng đá trực tuyến như MyTV, TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội.

Cuộc đối đầu này tái hiện trận tranh Siêu cúp Quốc gia cách đây chưa lâu. Khi đó, CAHN đánh bại CLB Nam Định với tỷ số 3-2. Thất bại này báo hiệu mùa giải đầy khó khăn cho nhà đương kim vô địch V.League và quả thực, đội bóng này đang trải qua giải đoạn không mấy thuận lợi.

Nam Định đấu với CAHN ở vòng 5 V.League 2025-2026.

Phong độ của Nam Định ở V.League không ổn định. Đội bóng này chỉ giành được 2 chiến thắng sau 5 trận, ghi bàn (5) ít hơn số lần thủng lưới (6). Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng rõ ràng không phải tín hiệu tốt đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.

Điểm mạnh của Nam Định cũng chính là vấn đề của đội bóng thành Nam. Họ sở hữu những ngoại binh xuất sắc hàng đầu như Brenner, Romulo hay Caio Cesar. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt phụ thuộc quá nhiều vào nhân tố nước ngoài. Các vị trí còn lại của CLB Nam Định không có gì nổi trội, thậm chí các trung vệ nội khi ra sân còn trở thành điểm yếu.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội cũng có những vấn đề của riêng họ. Dù vậy, đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia chỉ trục trặc ở đấu trường quốc tế. Tại V.League, đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn đủ khả năng bù đắp khiếm khuyết.

CAHN chưa thua trận nào ở đấu trường trong nước mùa này. Tính cả chiến thắng trước Nam Định ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia, thầy trò ông Polking có chuỗi 5 trận liên tiếp không thua. Họ cũng là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại V.League với 10 lần sút tung lưới đối phương.

Trận Nam Định đấu với CAHN diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Bản quyền phát sóng trận đấu thuộc sở hữu của FPT Play.